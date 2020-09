ONAJ TKO JE NAJBOLJE PIPAO I MIRISAO DOBIO JE NAJVEĆU NAGRADU: Pala su prva razočaranja u muževe; ‘Malo mi je falilo da zaplačem’

Nakon izazova Enis je pokazao tablicu s rezultatima i trenutno su najbolji Dolores i Anton

Drugi dan u zabavnoj emisiji “Superpar” još se nisu slegnuli dojmovi oko trenutno gorućeg pitanja – tko je dobio koju sobu? Iako su Ozana i Ognjen bili nezadovoljni što su spavali u dnevnom boravku, shvatili su da je ipak gore u kamp-kućici. “Bolje biti u kući u kojoj je toplo. Korak po korak do Mašale”, rekla je Dolores Antonu, koji je zaključio: “Ako hoćeš biti superpar, moraš krenuti od prikolice”.

Dolores i Anton pridružili su se Ozani i Ognjenu u dnevnom boravku – frizerima iz Slavonskog Broda koji su osam godina u braku. Ozana ima 33 godine, zakleta je romantičarka i temperamentna kućanica te majka troje djece. Olja ima 35 godina, ovisnik je o hobijima i ne zna ispeći ni jaje.

Ratka i Nikolana bile su u kuhinji s Daliborkom i Matejem i komentirali su smještaj. “Ta bi sobica bila taman za naše sinove”, rekla je Daliborka da bi potom s njima podijelili svoju priču.

“Sve djevojčice mojih godina imale su mamu da ima da neki savjet, ja nikad… Tete odgajateljice uvijek su bile tu, ali nije to isto. Sad kad znam što je to biti majka, znam da nije isto”, rekla je Daliborka koja je Mateja upoznala u domu, gdje su oboje odrasli. “Mi nemamo nikog osim jedno drugog. Sve što smo stvorili stvorili smo sami i ne želimo ovisiti ni o kome. S ovim showom i bez showa – mi jesmo superpar!”.

Jučer su četiri para prošla

Emotivna priča Daliborke i Mateja jako je dirnula Nikolanu i Ratku. “Divim vam se što imate toliko hrabrosti s tako malo godina i bez roditelja i svih”, rekla je Nikolana, a Ratka dodala: “Divim im se zato što su prošli nešto što rijetko tko od nas prođe. Nisu oni djeca, oni su ljudi s debelim iskustvom.”. Za doručkom su Ratka i Gordon pričali Dolores i Antonu kako su se upoznali. “Njihova je priča ili nekakav hrvatski horor ili dobra priča za serijal”, komentirala je Dolores kad je čula da je Gordon upucao Ratku zračnom puškom dok je bila djevojčica.

U to vrijeme Tina je zvala Nikolanu na stranu kako bi je pitala zašto je u izjavi rekla, a ona je čula, da je njezin Mate – blago retardiran?! Nikolana se nije izvlačila i priznala je kako je stekla takav dojam o njemu, ali da to nije rekla u izjavama i brzo su izgladile situaciju. “Našla sam si novu partnericu”, rekla je Tina njihovim muževima koji su ih promatrali s balkona.

Došao je Enis i pokazao im tablicu – jučer su četiri para prošla, a četiri pala, a potom je s djevojkama otišao u prostoriju za klađenje. Naime, u današnjem izazovu njihovi ih muškarci moraju prepoznati po četiri osjetila: vidu, mirisu, dodiru i sluhu. Između osam dama, morat će pogoditi koja je njegova.

“Jadna vam majka nakon ovog izazova. Daj Bože da ostanete s njima uopće”, rekao je Enis muškoj ekipi i dodao kako par koji poslije izazova bude imao najmanje novca – ide u eliminacije. Daliborka je uložila 3500 kuna, Dolores 5555 kuna, Jelena je išla na sigurno i uložila 900 kuna. Marijeta se kladila u 5000 kuna, Nikolana je uložila 3000 kuna, Ozana 4500 kuna, Ratka 2050 kuna i Tina 3300 kuna.

Balcano nije prošao zadatak

Led je probio Balcano – prvo je morao pogoditi Marijetinu siluetu, u čemu je uspio, a potom je s maskom na licu pogodio i stopalo svoje drage! Zatim je mirisao vrat svim damama, no nije uspio pogoditi kako miriši njegova partnerica. “Kako možeš biti tako samouvjeren da na prvu izabereš osobu”, komentirala je razočarano Marijeta. Posljednji je izazov bio pogoditi izmijenjen Marijetin glas, no opet je pogriješio i nije prošao zadatak. “Neće to nitko proći”, tješio je potom Balcano Marijetu koja je uložila čak 5000 kuna.

Marko je pogodio Nikolaninu siluetu, baš kao i Ognjen. Potom je Marko pogodio stopalo svoje supruge, a Ozana je bila sretna jer je i Ognjen bio uspješan. No kad je o mirisu riječ, Ognjen je pogodio, ali Marko nije. “Moj muž najbolje šnjofa”, ponosno je komentirala Ozana. No Ozanin glas nije pogodio, ali su prošli zadatak. Marko je pogodio Nikolanin glas tako da su i oni uspješno prošli zadatak. “Da nismo prošli, krv bi mi popila i govorila kako je ne poznajem”, rekao je Marko.

Gordon je također pogodio Ratkinu siluetu, no kad je riječ o stopalu, nije se mogao odlučiti i naposljetku je pogriješio. Ratku je prepoznao po mirisu, a premda je i dalje bio neodlučan – pogodio je i izmijenjen glas svoje supruge tako da su prošli zadatak.

Tina se rasplakala

Mirko nije pogodio siluetu svoje Jelene, no Matej nije imao s tim problema. Kad su došla stopala na red, Mirko je to uistinu dobro provjeravao, no nije pogodio. “Već sam rekla da je nepredvidiv”, komentirala je Jelena. Matej također nije pogodio stopala svoje Daliborke. “Malo mi je falilo da zaplačem”, komentirala je njegova supruga. Mirko nije prepoznao ni kako mu supruga miriši, a Matej je bio uspješan. Potom je Mirko pogodio Jelenin glas, ali nažalost to nije bilo dovoljno za prolazak i nisu prošli zadatak. Matej je pogodio glas svoje supruge i uspješno su prošli zadatak.

Sljedeći su bili Anton i Mate i obojica su pogodili siluete svojih partnerica. “Pete su ih odale”, rekao je Anton, koji je pogodio stopalo svoje drage, baš kao i Mate. Anton je pogodio i kako miriši njegova Dolores, ali Mate nije, što je rasplakalo Tinu. Anton je bio uspješan i u prepoznavanju glasa, a Mate nije ni to pogodio. “Shvatila sam koliko malo vremena provodimo skupa, on je stalno na putu, a ja stalno na poslu”, kroz suze je govorila Tina.

Nakon izazova Enis je pokazao tablicu s rezultatima i trenutno su najbolji Dolores i Anton. U opasnoj su zoni Tina i Mate i ako sutra ne pobijede u zajedničkom zadatku, bit će par koji ulazi u eliminaciju. No pobjeda u zajedničkom izazovu donosi 5000 kuna i sve se može promijeniti. Dakle, par koji sutra bude imao najmanje novca te par koji će najgore proći u izazovu – ulaze u eliminaciju.

