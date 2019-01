OMILJENI CHEF TOM GRETIĆ VEČERAS SE VRAĆA NA RTL: I odmah je pošteno ‘zapaprio’ kolegi

U novoj epizodi showa ‘Superljudi’, koji se na RTL-u emitira večeras od 20 sati, sudjelovat će jedan od najboljih kulinarskih stručnjaka, chef Tom Gretić.

Iako svi znaju da je njegova ‘supermoć’ kuhanje, Tom će ovaj put, ‘zapapriti’ kandidatu, kolegi chefu Daliboru Perinčiću s Krka! Naime, Daliborov zadatak bit će pogoditi koji sastojci nedostaju u jelima koje mu je spremio. Zadatak je teži time što u svakom sljedećem jelu ima sve više i više sastojaka pa Daliboru neće biti lako pronaći samo onaj jedan koji nedostaje.

No, osim što će on pogađati što je to Gretić izostavio iz posluživanja finih delicija koje mu je pripremio, član žirija Branko Đurić Đuro doći će napokon na svoje. Đuro već dugo želi probati jedno jelo koje je Gretić baš spremio u showu, pa će brže bolje oteti tanjur sa pozornice ne bi li omastio brk. Đuro se neće zaustaviti na samo jednom tanjuru, a bit će tu i borbe za desert!

Hoće li Gretića dočekati hvalospjevi pred izbirljivim žirijem, i hoće li Dalibor uspjeti odgonetnuti koji sastojci nedostaju u sva tri jela, gledatelji će saznati večeras od 20 sati, na RTL-u u novoj epizodi ‘Superljudi’.