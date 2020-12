OMILJENE PRIGORKE VRAĆAJU SE NA MALE EKRANE: Ružica i Barica neće mijenjati svoj naglasak, poručile Pažaninu da se potrudi razumjeti ih

Simpatične gospođe vraćaju se pred žiri u ponedjeljak, a pridružit će im se Ružičin suprug Josip i nećakinja Mihaela

Ako je netko obilježio šestu sezonu showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“, onda su to zacijelo bile Ružica i Barica.

Simpatične gospođe veselile su i gledatelje i članove žirija svojim prigorskim narječjem, ali i izvrsnom pripremom jela. Pred žiri se vraćaju u ponedjeljak, kada kreće show „Tri, dva, jedan – ho, ho, ho!“, a u timu će im se pridružiti Ružičin suprug Josip te nećakinja Mihaela.

Kako ste se odlučili tko će sve sudjelovati u vašem timu i što je najjači adut svakog od vas?

Kad su nas pozvali, odmah smo zaključili da će sudjelovati Ružica i njezin suprug Josip i, naravno, Barica. Bilo je pitanje tko će biti četvrta osoba pa smo se sjetili Mihaele, kćeri našeg nećaka. Ružica i Barica imaju već iskustva pa će se one lako svemu prilagoditi. Josip voli pjevati i on će biti glavni zabavljač, a Mihaela je snalažljiva pa će popuniti područja u kojima treba pomoći.

Barica i Ružica definitivno su bile omiljene kandidatkinje u šestoj sezoni showa. Jeste li tada očekivale takve simpatije gledatelja i prepoznaju li vas još uvijek ljudi na ulici?

Normalno da nas na ulici svakodnevnu prepoznaju, ali se svakako nismo nadale da ćemo postati popularne.

Nakon showa čak ste izdali i svoju kuharicu. Kakve su bile reakcije na nju?

Izdale smo svoju kuharicu nakon showa i reakcije se bile vrlo pozitivne. Uz pomoć sponzora, grada Svetog Ivana Zeline, Turističke zajednica grada Sv. Iv. Zeline i Pučkog sveučilišta Sv.Iv. Zeline imale smo promociju. Za taj događaj pripremile smo zakusku i švedski stol sa 11 vrsta jela za sve koji su sudjelovali.

Što mislite tko će vam se od članova žirija najviše veseliti?

Mislimo da će se Barici najviše veseliti Pažanin, a Špiček, zapravo, objema.

Možemo li očekivati da vas i u novoj sezoni Pažanin neće razumjeti ili ćete ipak govor malo prilagoditi njemu?

Barica: Ja ne odustajem od svojeg narječja i brzine govora kojom govorim, a on neka se potrudi razumjeti me. Mi se trudimo da ga razumijemo pa neka se i on potrudi da nas razumije.

Kako izgleda Božić u vašoj obitelji? Kako ga provodite?

Mi se za Božić dosta držimo tradicije. Na Badnjak se kiti bor, u ponoć se ide na polnoćku. Na Božićno jutro čestitamo si Božić međusobno, razmijenimo poklone i onda čekamo ručak. Cijeli Božić provedemo u krugu obitelji u veselju i pjesmi.

Mlađe generacije imaju nekoliko promjena u toj tradiciji. Naime, poslije polnoćke je običaj druženje s prijateljima do jutarnjih sati pa se budimo tek za ručak, ali ostatak dana je više-manje isti.

Koja se jela obavezno moraju naći na blagdanskom stolu? A koje slastice?

Tradicionalni ručak kod nas je goveđa juha s domaćim rezancima, junetina s hrenom, purica s mlincima, domaći kruh iz krušne peći, francuska salata, orehnjača i još plus 15 drugih vrsta kolača. Od slastica se pripremaju raznorazni suhi kolači, orehnjače, makovnjače, torte, baklava…

Gospodine Josipe, rekli ste da vas iz takta može izbaciti samo kad vaša supruga puno priča. Je li to točno?

Da, naravno da me to izbaci iz takta, konstantno klopoče, da stavim kamen od 5 kila na njezin jezik, ona bi još brbućkala s njim. Na kraju se ipak sve dogovorimo.

S obzirom da ste i sami kuhali dugi niz godina, tko koga sluša – Ružica vas ili vi Ružicu?

Ja moram slušati Ružicu radi mira pri hiži.

Mihaela, gdje si ti naučila kuhati i koliko si vješta s kuhačom? Je li te Ružica učila neke tradicionalne recepte?

Od malena sam voljela prćkati po kuhinji i pratila sam mamu i baku kad su nešto pripremale tako da sam oduvijek imala neku volju za kuhanje. Mislim da nisam baš previše iskusna s kuhačom, ali kad imam volju za isprobati nešto novo, onda to uglavnom dobro završi. Tradicionalnih recepata se baš i ne držim, isprobavam nove stvari. Od Ružice sam uzela nekoliko njezinih recepata koji su spoj tradicionalnog s modernim.

Što očekujete od božićnog izdanja showa, čemu se najviše veselite?

Očekujemo puno zabave, dobrog provoda i odlične hrane. Nadamo se pozitivnim reakcijama gledatelja. U planu imamo objaviti još jednu knjigu, još radimo na njoj i tražimo sponzore!