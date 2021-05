OLJA SE OSVETILA DRAGANU: Nabacila je seksi krpice i počela se skidati nasred trga, a on ostao u nevjerici

Olja je na sebi imala seksepilni otufit te se je počela skidati na trgu dok je koračala prema Draganu

Nakon što su se porječkali u kanuu, Dragan i Olja uputili su se na večeru. Olja je samoj sebi obećala da će mu se osvetiti jer ju je ostavio usred rijeke.

UH, DRAGANU SE NE PIŠE DOBRO; Olja isplanirala sočnu osvetu: ‘On nije ni svjestan što ću mu ja pripremiti’

“Jako me isprovocirala, kad smo bili u kanuu, ta njegova arogantnost. On je mene ucijenio. To da me netko na nešto prisiljava, mene krajnje vrijeđa i jako me razljutilo”, kazala je.

I nije joj dugo trebalo da se osveti Draganu. Naime, odlučila se je za njihovu zajedničku večeru posebno dotjerati. Ona je na sebi imala seksepilni otufit te se je počela skidati na trgu dok je koračala prema Draganu koji ju je čekao, piše RTL.hr.

Dragan je postao meta Olji Croft

“Ostao sam paf! Kako mi super izgledaš! Ekstra. Ko bomba! Bila je provokativno odjevena, čak su se i golubovi razbježali”, kazao je Dagan.

Olja mu je nakon toga rekla: “Ja sam Olja Croft, a ti si moja meta”.

NEVEN OTKRIO ZAŠTO JE IZBACIO MARIJANU: ‘To je bilo s njezine strane malo vulgarno i malo bezobrazno’

“Odjenula sam se na način za koji sam mislila da će ga zbuniti i isprovocirati i mislim da je to bio pogodak”, kazala je.

Sve o showu ‘Ljubav je na selu’ čitajte i gledajte na RTL.hr-u.