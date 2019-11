ODUŠEVLJENA LIDIJA PALA ISPOD 100 KILOGRAMA: ‘Čekala sam 25 dugih godina da dođem ispod stotke!’

Anton je plavi tim odveo u šumi, gdje su, u paru, morali nositi trupca drveća, a Lidija je komentirala da joj je ovo najteža vježba

I večeras se kandidati nalaze u Gorskom kotaru, a ovoga puta Anton je odlučio promijeniti taktiku pa im je odmah na početku objasnio da danas nema smijanja i da ih čeka oštar trening. “Prva vježba je imitacija gorile u šumi”, rekao im je te pokazao kako bi trebali izgledati kao gorile, ali kandidati ga nisu shvatili ozbiljno.

“Od ove vježbe očekujem samo smijanje jer ovo nije prirodno, ali bitno je kalorije trošiti pa sada, na koji god način”, rekla je na kraju Maca.

“Izgleda jako smiješno, ali na kraju sam se uživjela i bilo je zabavno”, komentirala je Lidija, a i Sara je bila sličnog mišljenja.

Dolores je sa svojim timom odradila zadnji trening prije vaganja. “Bitno je danas naučiti važnost povjerenja, kako u životu, tako i u prirodi, a u današnjoj partner-jogi radit ćemo vježbe ravnoteže, vježbe povjerenja i prepuštanja”, objasnila je Dolores.

Plavi tim u šumi

Iako je Julija u početku bila nepovjerljiva, na kraju je u paru s Danijelom svladala vježbu pa ju je i Danijela pohvalila objasnivši da joj više nema što zamjeriti jer se trudi te da su tenzije između njih dvije splasnule.

Anton je plavi tim odveo u šumi, gdje su, u paru, morali nositi trupca drveća, a Lidija je komentirala da joj je ovo najteža vježba.

U jednom trenutku Maca je počela vrištati. “Mravinjak, ajme! Kažu da je to mravlja kiselina!”, rekla je Maca vičući da je peče te nastavila trčati u krug. “Uboli su me, uboli su me!”, vikala je Maca i otišla u šator, gdje joj je bolničarka nasprejala ruke te objasnila da će imati crvenilo, ali da će biti sve u redu jer nije otrovno. “Ne znam jel’ su mi toliko debele ruke ili natičem!”, pitala se Maca, a Anton joj je objasnio da je to samo mravlja kiselina koja će brzo prestati peći.

Za vrijeme partner-joge Dolores je pohvalila Roka i Mirnu da su odlični partneri koji dobro odrađuju vježbe, no na kraju je Mirna izvrnula zglob koji je i nedavno izvrnula pa su morali prekinuti s vježbom. “Mirna je opet napravila nešto o čemu smo pričali i prije, a to je da se žrtvuje, a ne sluša svoje tijelo dovoljno dobro, odnosno, napravit će za drugu osobu ili položaj sve iako će se možda ozlijediti”, objasnila je Dolores. “Pa ja ni jedan tjedan ne mogu proći bez ozljede. Te sve ozljede su mi iskušenje i ne gledam ih kao nesreću”, kazala je Mirna.

Maci se svidjela maorska kultura

Anton je plavima rekao da će glumiti Maore prije nego idu u lov i borbu te im objasnio što moraju na maorskom izgovarati jako glasno. “Govore dvije stvari: život je život i život je smrt!”, rekao je Anton te im demonstrirao to i na maorski. “Ova mantra mi je zanimljiva. Nikad se s tim nisam susrela, smiješno i zabavno, a korisno za naše tijelo”, komentirala je Maca, kojoj se svidjela maorska kultura. “Mislim da smo probudili Maora u sebi, baš nas je nabrijalo poslije treninga pa imamo snage za još”, rekla je Sara.

Druga vježba u partner-jogi zbunila je Juliju jer joj je Roko morao držati jednu nogu kao i ona njegovu, no na kraju ih je Dolores pohvalila da su odlično odradili vježbu.

Došlo je vrijeme za odlazak iz šume. “Možda su neke stvari koje ste ovdje vidjeli bile malo čudne, ali smo na vama vidjeli veliku transformaciju. Moram priznati da sam radila s puno ljudi, no rijetko kada se nađe grupa koja je ovoliko otvorena i koja je prihvatila znanje koje im je dano”, rekla je Dolores. Anton je pohvalio Macu i rekao joj da je ona njegova ‘nova poglavica’ i da se najviše transformirala od svih. “Ne mogu reći da sam sad izliječena od svih strahova, ali da je ovo veliki korak bio, je”, priznala je Maca.

Stiglo je vrijeme za povratak u civilizaciju. Kandidate je čekalo vaganje nakon spajanja s prirodom, a sve ih je bilo strah što će im vaga pokazati budući da su im treninzi u ovom ciklusu bili neuobičajeni.

Julija dobila imunitet

Marijana im je prije vaganja naznačila da plavi, pobjednički tim mora odlučiti kome će dati imunitet. ” Vi ste dobili unikatnu nagradu i morate imenovati osobu čiji se rezultat danas neće računati na vagi, a ta osoba dobiva i imunitet na današnjem vaganju”, objasnila im je i pitala ih za koga su se odlučili. Gurka, kao vođa plavog tima, rekao je da su se odlučili za Juliju.

“Mislimo da će danas imati dobar rezultat jer se u šumi stalno kretala dok su crveni imali relativno statičke treninge”, rekao je Gurka, a Marijana mu nije povjerovala. Danijela je, pak, komentirala da je to podlo i da će im vratiti za ovu odluku. “Nije ništa podlo jer ni oni nas ne bi spašavali, nego bi na taj način išli oslabiti naš tim”, rekao je Gurka.

“Koji god bili vaši razlozi, Julijin rezultat neće se odraziti na crveni tim, niti ona može ispasti na ovom vaganju jer je dobila imunitet’, objasnila je Marijana te dodala da će ponovno crvena linija odlučiti tko ide kući.

Roko je bio prvi koji je stao na vagu, a vaga je pokazala da je izgubio 2,1 kilogram pa sad ima 135 kilograma. “To je najlošiji rezultat koji sam imao dosad, a odmah sam za to okrivio šumu”, priznao je Roko.

Lidija zaplakala od sreće

Drugi kapetan, Gurka bio je sljedeći na vagi, a brojke su pokazale da ima 2,8 kilograma manje, odnosno, sada ima 153,2 kilograma.

Nei je vaga pokazala samo 0,3 kilograma manje, a ona je komentirala da je imala takav predosjećaj, a osim nje, nezadovoljan je bio i ostatak tima. “Ne znam što se događa, lete mi misli posvuda, zanima me što je s poslom, razmišljam o ljudima koji mi jako nedostaju”, rekla je Nea.

Ani je vaga pokazala 1,9 kilograma manje pa ona sada ima 121,5 kilograma.

Lidija je u strahu stala na vagu komentirajući kako sumnja da će pasti na dvoznamenkasti broj, no ugodno se iznenadila pa na kraju i zaplakala od sreće kada je vaga pokazala čak 3,2 kilograma manje, što znači da sada ima 97,9 kilograma! “Čekam 25 dugih godina da dođem ispod stotke, toliko dugo je trebalo, ali je došlo!”, presretna je bila Lidija rekavši da do kraja showa želi doći do 80 kilograma.

Danijela je prije vaganja rekla da joj je bilo teško u šumi, naročito vježbati jogu, no čini se da joj je ipak pomogla jer je vaga pokazala čak tri kilograma manje pa Danijela sada ima 95,8 kilograma.

Mirna je ozlijedila gležanj

Maca je Marijani ispričala da se svega plašila u šumi. “Ne volim grmljavinu, ma bojim se svoje sjene!”, otkrila je Maca, koja je izgubila 2 kilograma pa sada ima 107, 5 kilograma.

Mirna je ozlijedila gležanj i prije vaganja je rekla da ju je strah rezultata jer nije mogla vježbati kao i ostali, a ponovno je spomenula da Julija mora krenuti vježbati kako bi tim bio dobar. Ipak, Mirna je do sada skinula najviše – čak pet kilograma i sada ima 111,7 kilograma. “Ovo mi je toliko nevjerojatno da ne mogu doći k sebi!”, sretna je bila Mirna.

Sara je pohvalila treninge u šumi, a i vaga je bila blagonaklona pokazavši joj 2 kilograma manje pa sada ima 116,2 kilograma.

Julija je stala na vagu, a budući da je dobila imunitet, sve je zanimalo je li plavi tim dobro odlučio. Njezin današnji rezultat neće se pribrajati rezultatu crvenog tima, a vaga je pokazala da su plavi bili u pravu jer je Julija izgubila 4,2 kilograma i ima 115,1 kilogram pa je zasjala na drugom mjestu tablice.

Plavi tim izgubio na vaganju

Na kraju je plavi tim sveukupno izgubio 10,3 kilograma, što je u postotku 1,7%, a crveni 16,2 kilograma, odnosno 2,7% tjelesne mase. Plavi tim je izgubio na vaganju, a čak i oduzimanjem Julijinih kilograma, crveni si bili bolji. Nea je bila najlošija iz plavog tima.

No, Marijana je rekla da još nije kraj pa je pozvala Renea iz Hrvatske gorske službe spašavanja, koji je pitao kandidate slažu li se da odu s njim u planine i provedu neko vrijeme s gorskom službom. Iako nevoljko, kandidati su na kraju pristali.

“Čuo sam da postoji crvena linija i da je netko pao ispod nje. E, pa Nea, ispadanja više nema”, rekao joj je Rene, a Marijana je dodala da će je ovaj ciklus Rene čuvati od ispadanja, ali njezin idući rezultat mora biti bolji od prosjeka njezina tima koji je 1,7%.

“Dobila sam još jednu priliku i iskoristit ću je”, rekla je Nea, a Marijana je dodala da će iduće vaganje, uz Neu, ako ne opravda boravak boljim rezultatom, još netko ispasti regularnim putem.