NOVOPEČENOM SUPRUGU NIKOLINA I DALJE NE DAJE ŠANSU: ‘Da je on zgodniji, možda bi bila druga priča’

Adam i Nikolina proveli su prvo jutro nakon vjenčanja bez previše povezivanja

Još samo jedan par čeka svoje vjenčanje, a to su Valentina i Marinko, oboje razvedeni roditelji kojima propale ljubavne priče nisu narušile vjeru u nove romanse. Ono što Valentina nije znala prije vjenčanja jest to da je Marinko ljubitelj kauboja i da će na vjenčanje doći tako odjeven pa je ona, ugledavši matičara u odijelu, pomislila da je upravo on njezin novi odabranik.

Probleme bi mogla stvarati njegova kći

„Mlada je bomba, ne mogu reći da nije“, bila je prva Marinkova reakcija te je dodao da nije mogao skinuti pogled s nje.

„Da vam budem iskrena, zamijenila sam mladoženju s matičarem“, rekla je Valentina svjesna kako je i njezina budućeg supruga pojela trema. Vinka, Marinkova kći, nije bila zadovoljna viđenim jer je Valentina previše podsjeća na njezinu majku koja ju je ostavila i nakon čega živi sama s tatom i bakom.

U prvom razgovoru kad su ostali nasamo, Valentina je od Marinka pokušala doznati neke stvari o njegovu izgledu, ponajviše o njegovoj frizuri irokezi. „Možda se malo bojim da je agresivan, zbog načina na koji je razgovarao sa mnom, zbog te njegove nervoze“, komentirala je Valentina.

Marinko, s druge strane, nije imao prigovora na svoju mladu. I kasnija zabava nakon vjenčanja prošla je u pomalo nervoznom tonu, a Vinka je svojoj pomajki pronalazila mane pa tako nije bila zadovoljna ni načinom na koji pleše. Rezanje torte isto je prošlo napeto, a Marinko je komentirao kako nikad to nije radio pa je Valentina morala preuzeti glavnu ulogu i u tome.

Nikolina i dalje hladna prema mužu

Jutro nakon vjenčanja Marinko je pripremio kavu za svoju suprugu nakon čega su komentirali doživljaje pri čemu je on bio prilično oduševljeniji od nje. Adam i Nikolina proveli su prvo jutro nakon vjenčanja bez previše povezivanja.

„Adam je osoba za dovođenje doma, divan i pažljiv, ali ja sam osoba koja ne cijeni takve stvari“, kazala je Nikolina, a Adam je samo konstatirao kako mu nije jasno zašto diže zidove oko sebe.„Mislim da nije problem u meni – da je on zgodniji, možda bi bila drugačija priča“, iskreno je rekla Nikolina. Na medeni mjesec su otputovali u Makarsku, gdje se nadaju da će produbiti svoj odnos.

Idila parova na medenom mjesecu

Nadia i Luka prvu su bračnu noć proveli u odvojenim prostorijama. Dok je Nadia boravila u sobi, Luka je džentlmenski preuzeo spavanje na kauču, a pripremio je i doručak za svoju suprugu. „Luka je kao zaigrano dijete, ali simpa je. Nije mi ništa strano“, kazala je Nadia o svom suprugu.

Milan i Gordana te Nadia i Luka otputovali su na medeni mjesec u Istru, dok su Gordana i Dejan na medenome mjesecu u sjevernoj Dalmaciji, baš kao Alen i Lidija. „Oduvijek sam sanjao taj san i sad sam ga dosanjao“, kazao je Alen zadovoljno komentirajući boravak u vili sa svojom Lidijom, a par je počeo i izmjenjivati nježnosti.

„Alen je jeo luk, a ja mrzim luk. I znao je to“, komentirala je Lidija nakon poljupca, a Alen je obećao da će pripaziti što jede. No idila među njima brzo će doći svom kraju. O čemu je riječ doznajte u novoj epizodi „Braka na prvu“ u utorak u 20 sati na RTL-u!