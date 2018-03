NOVI SKANDAL U BIG BROTHERU: Nasilni Ante se hvalio pred kamerama: ‘Nogom sam ženi izbio kamenac iz bubrega, zaslužila je’

S RTL-a kažu da strogo osuđuju bilo kakvo nasilje i da će o novom skandalu obavijestiti nadležne institucije. Gledatelji su burno reagirali nakon što se Ante pred stanarima hvalio kako je pretukao jednu ženu.

Gledatelji Big Brothera su ostali u šoku nakon što su sinoć u showu čuli stanara Antu Biuka kako se pred ostalim stanarima otvoreno hvali da je fizički napao jednu ženu, pišu 24 sata.

“Od 11:40 do 13:00 je išao live prijenos. Tokom njega smo nazočili sceni koja nas je iznimno uznemirila. O Anti Biuku se dosta toga zna, a on je, uz kavicu i samodopadni osmijeh na licu, cijeli ponosan pričao o tome kako je jednu ženu pretukao do te mjere da joj je, udarcima nogom, izbio kamence iz bubrega. Kada ga je sustanar Marijan zgroženo pogledao i rekao da on nikad ne bi digao ruku na ženu, Ante je, uz cerek na licu, uzvratio: ‘Pa kad je zaslužila’ i opet krenuo ponovo prepričavati taj događaj naslađujući se njenim mukama. Ostali su samo nijemo slušali”, kazali su gledatelji, pišu 24 sata.

Produkcija showa je rekla da strogo osuđuje sve oblike nasilja i da će o Antinim izjavama obavijestiti nadležne organe.



Problemi od samog početka showa

Ovo je samo jedan u nizu skandala oko ovogodišnjeg Big Brothera. Nakon što je iz kuće već drugog dana nakon početka showa izbačen Aleksandar Neradin jer su gledatelji otkrili da se protiv kojeg se vodio sudski proces u slučaju pedofilije, produkcija je ponovno bila neoprezna.

NERADIN ZA NET.HR: ‘Ovo je prava istina o pedofilskom skandalu zbog kojeg sam izbačen iz BB-a, mislim da mi je sve namješteno’

Biuka od samog ulaska u kuću prati loš glas. Čim se pojavio na televiziji gledatelji su na društvenim mrežama počeli pisati da je upravo on samo nekoliko dana prije ulaska u show počinio razbojništvo u Ogorju. Sumnjiči se da je upao u kuću 84-godišnjeg susjeda naoružan puškom. Starac je pobjegao iz kuće i nekoliko sati kasnije nazvao policiju i uputio ih na Biuka te je tvrdio da mu je ukradeno tisuću eura i zračna puška. Budući da puška i novac nisu pronađeni kod njega, Biuk je pušten na slobodu jer do sada nije osuđivan.

Biuk je dobro poznat policiji

Policija je navodno protiv Biuka postupala 40 puta, uglavnom zbog nasilja u obitelji, a neko je vrijeme boravio i u psihijatrijskoj ustanovi. Godine 1996. sudjelovao je u premlaćivanju britanskog vojnika (22) koji je od zadobivenih ozljeda preminuo.

U BB KUĆU UŠAO JOŠ JEDAN SUMNJIVI STANAR: 40 puta ga priveli, bio je na psihijatriji, a prošli tjedan je opljačkao starca

Simon Lee Terence Jeans je tada sudjelovao u humanitarnoj utrci u Splitu. Navečer se našao u tučnjavi u kojoj ga je pretuklo nekoliko muškaraca, među kojima je bio i Biuk. BB stanar je zbog toga dobio šest mjeseci kazne koje nikada nije odslužio jer je došlo do zastare.