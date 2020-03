NOVI KANDIDATI PRED OLTAROM: Između Lidije i Alena zaiskrilo već na ceremoniji, Nikolina iz ‘Gospodina savršenog’ skeptična oko budućeg supruga

Među vjenčanim kandidatima zasad vlada idila, a stručnjaci će spojiti još dva para

U večerašnjoj epizodi eksperti Boris, Ingrid i Ita odlučili su spojiti Alena Topića iz Splita s Lidijom Stević iz Vinkovaca. Alen radi kao zaštitar, a Lidija je profesorica hrvatskog jezika i književnosti i iza sebe ima brak. Otkrila je da je sama jer ne može upoznati nikoga za zajednički život, dok Alen kaže da su mu veze propadale zato što je previše radio!

TEMPERAMENTNA LIDIJA TRAŽI MUŠKARCA KOJI JE NEĆE STIŠAVATI: Hoće li staloženi Alen udovoljiti njezinim kriterijima?

Iznenađenje među Alenovim prijateljima, kad im je rekao da se ženi za desetak dana, brzo je iz faze smijeha preraslo u šok. I Lidijina prijateljica i kuma Samanta nije mogla sakriti iznenađenje, a imala je i poruku za budućeg supruga:

„Frajeru, čuvaj je se“ – poručila je Samanta koja je ujedno bila i podrška Lidiji u odabiru vjenčanice. Alen je vrlo brzo pronašao svoje svadbeno odijelo i nije skrivao kako jedva čeka dan vjenčanja.

Alen je prije vjenčanja svojoj supruzi Lidiji poslao plišanog majmuna dok je ona njemu poslala figuru škorpiona koju je sama izradila.

Prije samog dolaska mladenke njezine su prijateljice zadovoljno komentirale kako bi Alen mogao biti baš po Lidijinim željama.

„Wow, vjenčanica blista, sve blista. Prekrasna je, primijetio sam samo da je jako uzbuđena“, komentirao je zadovoljno Alen kad je ugledao svoju buduću suprugu.

„Zgodan je, pristojan je, vedar, lijepo obučen“, rekla je Lidija kad je ugledala Alena. S obzirom na to da su prve iskre bile i više nego pozitivne, par se nije libio izgovoriti „uzimam“, a ni Lidijina sestra Sanja nije se ustručavala pokazati suze zbog dirljive ceremonije.

Za svoj prvi ples Alen je odabrao Oliverovu pjesmu „Vjeruj u ljubav“ zato što u tom trenutku nije znao da je to bila pjesma za prvi ples i na njezinu prvom vjenčanju!

„Išao sam bez očekivanja, a na kraju krajeva, sve se događa spontano. Ali ispalo je bolje nego išta očekivano“, kazao je Alen.

Gordana i Dejan su nakon romantike i prvotnog klika proveli prvu bračnu noć u jednakoj idili.

PRVO VJENČANJE U ‘BRAKU NA PRVU’: Između Gordane M. i Dejana odmah se rodila ljubav: ‘Kad me je ona pogledala, pomislio sam – to je to!’

„Nisam još svjesna da sam u braku, ali svakim sam satom sve svjesnija“, rekla je Gordana i pronašla prvi problem koji bi mogao zasmetati njezinu odnosu s Dejanom. Naime, ona se svako jutro budi u šest dok Dejan voli spavati dulje.

Pred njima je bio odlazak na medeni mjesec, a iako nisu imali pojma kamo idu, oboje su bili jako uzbuđeni zbog toga.

Gordana i Milan su, pak, otkrili da su nakon vjenčanja dugo pričali i upoznavali se, a Milan je svojoj supruzi za prvo jutro pripremio doručak.

„Zaista romantičan muškarac, nježan. I u govoru i u pristupu, pravi džentlmen“ komentirala je zadovoljno Gordana dok je Milan rekao kako mu je bilo neobično probuditi se uz nekoga. Romantika se nastavila i kad su doznali da odlaze u Istru na medeni mjesec.

Stručnjaci Boris, Ita i Ingrid spojili su još jedan par, a to su 32-godišnji Adam Kromer i 30-godišnja Nikolina Tutić, koju publika poznaje kao kandidatkinju showa „Gospodin Savršeni“. Alen se bavi vinogradarstvom, što je obiteljski posao, a za sebe kaže kako se u vezi uvijek daje sto posto te da se trudi da ne dolazi do svađa. Nikolina, pak, za sebe kaže da je emotivna i romantična te da se nada bajkovitoj priči. Stručnjaci smatraju da će se dobro slagati jer imaju jako puno dodirnih točaka i slične poglede na život.

Na Adamovu izjavu da će se ženiti, obitelj je bila u šoku jer su komentirali kako nema ni djevojku, a kamoli da planira vjenčanje. Nikolinina prijateljica i kuma Silvija sumnjičavo je reagirala na odluku da joj prijateljica ide u brak s neznancem jer se boji da se taj dečko Nikolini neće svidjeti.

Adam je bez pretjeranog stresa odabrao i odijelo, a i Nikolina se nije pretjerano dugo mučila s odabirom prave vjenčanice.

Ipak, kod Adama se nervoza pojavila na sam dan vjenčanja, baš kao i kod Nikoline te njezine kume. Ona je svom budućem suprugu poslala šampanjac i dvije čaše uz poruku „Neka uz ove dvije čaše započne naša priča“, a Adam je svojoj budućoj ženi poslao mali globus.

Dok je čekao svoju mladu, Adam je priznao da je jako uzbuđen, a Nikolinine su prijateljice bile oduševljene kad su ugledale mladoženju. Hoće li jednako uzbuđena i oduševljena biti i Nikolina, gledatelji će doznati u četvrtak u 20 sati na RTL-u!