NOVE SLUGE SU MAJA I JURICA: ‘Sa Srećkom se ovdje igra ping pong. On prelazi sa strane na stranu’

Deset je tjedana iza farmera, a stigao je i trenutak za odabir novog sluge i sluškinje

Čini se kako u zadnje vrijeme gazde farme često iskorištavaju svoje pravo da promijene odabir sluge i sluškinje, pa je tako ovoga puta to pravo iskoristio gazda Saša. Odabirom farmera najviše glasova dobio je Srećko, no Anica i Maja su obje imale po tri glasa. Međutim, Saša je odlučio ostati pri svom odabiru te je za slugu i sluškinju postavio Maju i Juricu.

„Ja se dobro osjećam. Došla je evo već i ta faza natjecanja gdje svatko već mora probati slugu, dualista i arenu“,rekao je Jurica te dodao: „Sa Srećkom se ovdje igra ping pong. On prelazi sa strane na stranu i to je igra koja se već duže vrijeme igra ovdje“.

Maja nije omiljena

„Jako je teška za razgovor. Viče, galami, ide kroz kuću kao tenk 34, lomi, ruši, prostači, na rubu je fizičkog incidenta“, objasnio je Srećko zašto je na pločicu napisao Maju.

Maja i Jurica preselili su svoje stvari u kućicu za slugu i sluškinju te će se ovoga tjedna prvi ustajati, posluživati farmere i jesti odvojeno. Nakon odabira sluge i sluškinje Jurica je s Ozrenom komentirao kako bi, unatoč Editinim riječima, ipak uzeo ženu za drugu duelisticu i to upravo Editu. Razočaran je u Srećka: „Srećko mi je skroz pao. Nominirao me jer je sa mnom najbolji.“ Dok je Jurica selio stvari u kućicu za slugu i sluškinju Anica i Edita su komentirali kako ne izgleda najbolje nakon odabira sluge i sluškinje te da ga je to pogodilo.

Načelnik opomenuo farmere

Farmere je posjetio načelnik kako bi obavio nadzorni pregled farme. No, čini se kako farmeri nisu izvršili zadatke od posljednjeg susreta s njime pa ih je načelnik opomenuo kako moraju krenuti u ozbiljnije pripreme. Osim načelnika, nezadovoljna je i Edita koja kaže kako se farmerima ne da uvježbavati ples za priredbu.

„Ja im mama nisam da sad se derem na njih. Mislim da su dovoljno odrasli da shvate kakva je situacija i da se s tim nikad nisu susreli i da to stvarno treba vježbati i da se ne smijemo osramotiti“, nezadovoljna je Edita. Hoće li se farmeri trgnuti nakon načelnikovog posjeta, ostaje nam za vidjeti!