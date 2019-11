NOVE DRAME PRED KAMERAMA: Isabella ostavila Josipa i otišla k Mateju, ali ni tamo je ne čeka idila. Je li napravila veliku grešku?

“Nemam vremena za avanture, Josip zna da sa mnom može samo nešto ozbiljno, a mislim da za takvo nešto nije spreman i ne želim ovdje gubiti vrijeme”

Nova epizoda showa ‘Ženim sina?’ donijela je burne zaplete, nove intrige, ali i neke rasplete. Kako tenzije između Isabelle i Patricije ne jenjavaju, Josip ih je obje odlučio pozvati na red i tom prilikom pokušati pomiriti, no to mu nije pošlo za rukom, jer Isabella je već odlučila da prelazi kod drugog kandidata – Mateja. “S obzirom da je sve ispalo bezveze i da smo imali tri dana negative energije i to nas je sve dosta potreslo, pa da ne bude one glupe igrice na eliminaciji ona ili ja, mislim da je vrijeme da ja napustim ovaj tim”, kazala je Isabella Josipu ostavivši ga poprilično zbunjenog.

Kako kaže, vjeruje kako je ova njezina odluka osim Josipa šokirala i Patriciju. “Kako je ona napravila taj kaos, sigurno je očekivala da će ispasti”, zaključila je Isabella i dodala: “Mislim da kod svih cura postoji doza emocije prema njemu, svaka se želi istaknuti i onda kada vide da mu se neka cura približila, tu onda dolazi do ljubomore, a Patricia je pretjerala.”

Hoće li Isabelli biti bolje u Matejevu gnijezdu te zašto je odlučila prIJeći baš kod njega, tek ćemo doznati. “Nemam vremena za avanture, Josip zna da sa mnom može samo nešto ozbiljno, a mislim da za takvo nešto nije spreman i ne želim ovdje gubiti vrijeme”, izjavila je.

No, na idilu bez međusobnih podbadanja Isabella neće naići ni kod Mateja, a kod njega glavne suparnice su Marijana i Korina. “Nije mi jasno što se događa s Korinom, uvijek je napadački raspoložena prema meni”, komentirala je Marijana nakon što ju je Korina zezala tijekom pravljenja ručka. S Korinine strane, kaže, sve je to zezancija. “Da ja imam 35 godina, mulica od 25 godina meni u životu ne bi bila toliko bitna i ne bi me mogla isprovocirati. Ja to uspijevam, meni je to odlično i dalje će to raditi.” Kad je došao red na eliminacije, Matej nije puno razmišljao te je iz showa izbacio Marijanu. “Još jučer na spoju sam shvatila da nema nikakve nade za nas. Nije mi žao što je ovako ispalo, jer ja pokraj sebe želim muškarca koji će se truditi oko mene”, izjavila je Marijana, a njezin odlazak najteže je pao Maji. “Marijana mi je popunjavala praznine neke u hodu, navikla sam se na nju i sad neću imati društva.”

Laganu odluku prilikom eliminacije donio je i Ivan te nakon što je jutro proveo s Marijom dok su ostale djevojke odvele mamu Dubravku na make over, poslao ju je prvim autobusom za Zagreb. “Ja osjećam da Ivanova duša misli kako sam prekrasna i da mi se jednim dijelom i divi, a sad to što on govori, ili misli, ne znam. Mislim da se čovjek traži.” objasnila je Marija, dok je Ivan kazao kako je Marija jedno veliko dijete izgubljeno u vremenu i prostoru. “Pokušao sam Mariji dati prilike da ju razumijem kroz sve ove dane što smo zajedno, ili ja ne dopirem do nje, ili ona ne dopire do mene”, komentirao je Ivan svoju odluku. Ivanova odluka da ona napusti show, Mariji nije najbolje legla. “Jednim dijelom mi je žao, ali s druge strane, nit ljudi, nit si mi ti zgodan…”, poručila mu je Marija te na kraju zaključila: “Ja ne vjerujem da će on završiti s ikim od tih cura, ja mu najviše pašem, to sam sigurna”.

Kod Filipovića jutro je započelo Bruninom namrgođenim licem. Iako se dogovorio s Julijom i Anom kako će one pripremiti doručak, to se nije dogodilo, pa mu je prvi obrok u danu bio roštilj tate Mile. “Ni kave, ni doručka, a vidim sebe su namirile, jele su bez pardona”, komentirao je Bruno, a tata Mile je kazao kako bi svi ostali gladni da se on ne pobrine za jelo. No, nije samo doručak bio okidač za Brunino loše raspoloženje, već i svađa između djevojaka. Naime, tata Mile priupitao je djevojke što se večer prije događalo i kakva je to dernjava bila u njegovoj kući, a Julija mu je odgovorila da su to samo glasno pjevale. Međutim, prema Martininim riječima, nije se radilo o pjevanju. “Jučer navečer je bilo svašta. Samo svađe”, kazala je te otkrila kako su nju i Marcelu napale Julija i Ana iz razloga što govore da među njima postoje trzavice. “Julija i Ana nama zamjeraju što mi kažemo istinu i kakav je točno odnos među nama”, priznala je Martina. Loše odnose među djevojkama primijetio je i tata Mile: “Davno prije sam ja uočio među njima razmirice i točno sam osjetio kud to ide.” Nakon ručka, Bruno je poveo Marcelu u policijsku šetnju kako bi doznao više stvari o odnosima među djevojkama, a nakon što su se vratili uslijedile su eliminacije. Bruno je postrojio djevojke u vrstu te najprije od njih tražio da opišu njegov izraz lica. Užas, ljut.. neki su od opisa kako su djevojke doživjele Brunino raspoloženje. No, umjesto eliminacija Bruno je odlučio djevojkama pružiti još jednu šansu za iskupljenje. “Idući put kad vidite ovakav izraz mog lica idete sve doma, meni se to neda. Maske zadržite doma, došle ste ovdje da se pokažete kakve jeste. Imate šansu narednih dana to ispraviti”, poručio im je Bruno.