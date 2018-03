NOVA SEZONA, NOVI KANDIDATI, NOVE TRANSFORMACIJE: Uskoro počinje ‘Tvoje lice zvuči poznato’

Može li itko nadmašiti dosadašnja 4 pobjednika najpopularnijeg showa?

Osmero kandidata nove sezone najgledanijeg zabavnog plesno pjevačkog showa kroz 13 nastavaka transformirat će se u najpoznatije glazbene legende, a peta sezona donosi i neke novosti u konceptu. Radijski i televizijski voditelj Davor Dretar Drele, pjevačica Maja Bajamić, glumci Matko Knešaurek, Katarina Baban, Damir Poljičak i Ana Vilenica, pjevač Amel Ćurić i radijska voditeljica i blogerica Paola Valić Bekić iz transformacijskog lifta izaći će jednom tjedno kao netko drugi te pokušati što vjernije dočarati nastup neke glazbene zvijezde. Kandidate ćemo kroz sezonu vidjeti i u društvu transformiranih malih pjevača, pjevačica što će dodatno doprinijeti atraktivnosti nastupa. Peta sezona donosi i neke posebne nastupe, goste iznenađenja, a o čemu se sve radi saznat ćemo uskoro, kada se na Novu TV vraća najzabavniji show u Hrvatskoj.

”Želim u ovom showu pokazati jedno drugo lice Amela Ćurića, a mislim da će i gledatelji imati što vidjeti.”, rekao je Amel.

”Htjela bih konačno razbiti strah od pjevanja i te vrste nastupa. Jako, jako volim pjevati, a uvijek se smrznem kad pjevam na sceni”, o sudjelovanju u showu izjavila je Ana Vilenica.

Prvi put u jednom zabavnom showu vidjet ćemo i sve talente glumca Damira Poljičaka: ”Uvijek nešto pjevam i u mjuziklima i u predstavama, ali nisam probao ništa slično kao ovakav format i to mi je velik izazov.”

Davor Dretar Drele kaže kako se najviše veseli vlastitoj volji da pobijedi sve nedostatke vlastitog tijela, ali i uma. Glumica Katarina Baban pak kaže: ”Želim da ljudi vide koliko zapravo nisam normalna. Pri prvom gledanju emisije sam pomislila: Bože, kako bih ja htjela ovo!”

Želja da bude u najpopularnijem showu ispunila se i Maji Bajamić: ”Priželjkivala sam biti dio ovog showa ga zbog svega što nosim i osjećam. Došlo je vrijeme i način za pokloniti publici umjetnost u sebi.”

Showu se jako veseli i Matko Knešaurek, a Paola Valić Bekić kaže: ”Trebaju mi novi izazovi, a i nedostaje mi pjevanje pa se nadam da ću se sad vratiti u formu.”

Vokalne trenerice Martina Tomčić Moskaljov i Ivana Husar Mlinac, te plesni i dramski trener Igor Barberić pomoći će kandidatima da svoje nastupe i imitaciju dovedu do savršenstva, da budu što vjernije originalu, a u svakoj emisiji pobijedit će ipak onaj koji skupi najviše bodova, što od strane žirija, što od kolega kandidata. Ovaj zabavni show je humanitarnog karaktera, tako da će nakon svake emisije pobjednik u ime Nove TV donirati 10 000 kuna humanitarnoj udruzi po vlastitom izboru. Trinaesta emisija showa donijet će ime i petog pobjednika showa Tvoje lice zvuči poznato, no do tada kandidate čeka niz zahtjevnih transformacija, urnebesnih nastupa i priprema za iste.

Pobjednik prve sezone ovog zabavnog plesno pjevačkog formata bio je Mario Petreković, dok je u drugoj sezoni pobjedu odnio Saša Lozar, a u trećoj Damir Kedžo. Prošle godine svjedočili smo pobjedi Nives Celzijus. Jednako velike zvijezde showa bili su i svi ostali natjecatelji koji su sudjelovali u showu jer podsjetimo, ovo je natjecanje u kojem nema ispadanja. Brojni glumci, pjevači, zabavljači su već kroz prethodne dvije sezone showa kao natjecatelji zabavnog showa iz tjedna u tjedan zabavljali gledatelje imitirajući glazbene legende s domaće i svjetske glazbene scene, odnosno, reinterpretirajući neke od njihovih najvećih hitova, spotova, nastupa. Svi natjecatelji u showu sudjeluju do samog finala. No, naravno, samo je jedan pobjednik koji će svojim trudom i kreativnošću donijeti ‘pobjedu’ nekome kome je ona stvarno potrebna. Show je humanitarnog karaktera, pa je do sada kroz četiri sezone čak 50 humanitarne udruge primilo donacije Nove TV zahvaljujući pobjednicima svake pojedine epizode ovog zabavnog showa.