Što se dogodi kada na vrhuncu karijere u jednoj bizarnoj sekundi izgubite sve za što ste godinama radili? RTL donosi veliku jesenju poslasticu kao odgovor na ovo pitanje - na ekrane stiže dramska serija s elementima humora.

Radnja serije prati mladića koji je zvijezda nogometnog kluba Croatia, a pred kojim je transfer života u Španjolsku. Kada u bizarnoj nesreći tijekom procesije u rodnom Kamenu ozlijedi već ozlijeđeno koljeno, Alen Stošić (Marko Braić) mora početi ispočetka. Tridesete ga okrutno dočekaju, transfer propadne, a doživi i krah veze s nekadašnjom misicom Kristinom (Arija Rizvić). Mlada odvjetnica Maja Romić (Tea Šimić) preuzima Alenov sudski proces s pohlepnom mu bivšom djevojkom. Kada Alenova karijera naglo propadne, ruše se svi snovi njegova oca Mirka (Emir Hadžihafizbegović), koji sada mora pronaći novi način da dostigne toliko željeni uspjeh.

Okosnica RTL-ove serije upravo je životna prekretnica Alena Stošića, kojeg će utjeloviti Marko Braić. Obitelji Stošić, Romić, Herman i Bubalo ove jeseni stižu u hrvatske domove, upoznajte njihove priče:

Obitelj Stošić

Alen Stošić (Marko Braić) - Alen je prije svoje bizarne nesreće bio tipični nogometaš - i izgledom i vokabularom. Zanimao ga je isključivo sport, bio je kapetan svog tima, voljen od igrača, navijača i kluba. Žene su ga obožavale, a živio je lagodnim životom, a roditelji su se brinuli za sve njegove potrebe. Alenovo je bilo da igra nogomet i napreduje. Kada preko noći ostane bez velikog transfera, Alen mora ponovno pronaći svoj životni put - a to neće biti nimalo lako.

Mirko Stošić (Emir Hadžihafizbegović) - Čitav život Mirko je proveo radeći kao vozač direktora velike državne firme, uvjeren da je i on među 'velikim igračima'. Ne ide mu toliko dobro koliko je uvjeren, no ne popušta nikada i uvjeren je da će se u lijepoj budućnosti svi njegovi planovi ostvariti. Mirko vjeruje u nekretnine i nogomet, a nakon što shvati da mu je sin izvanserijski talent, novac od sinovljeve uspješne karijere želi uložiti upravo u nekretnine.

Jasna Stošić (Ivana Krizmanić) - Knjigovotkinja, snažna, vesela i razumna žena koje uspješno drži pod kontrolom i posao i muža i sina. U obitelji Stošić ona je pravi autoritet, a kada Mirko svojim odlukama napravi kaos - upravo Jasna ih efikasno rješava. Kada propadne Mirkova karijera, Jasna mora smisliti što će dalje - i sa sobom i sa svojom obitelji. Mirkova nova nogometna akvizicija iz rodnog mu sela daje i Jasni novu svrhu.

Obitelj Romić

Mateo Romić (Josip Brakus) - Mateo je talentirani mladić pun sebe, igra u malom klubu u rodnom kraju i sanja veliku karijeru. U Zagreb stiže spreman da postane velika zvijezda, a u tome mu svesrdno pomaže Alenov otac Mirko. Ipak, Mateov karakter nađe se na putu ostvarenja Mirkovih i njegovih snova - disiciplina i požrtvovnost ne sjedaju Mateu lako pa se ubrzo, umjesto kao klupska zvijezda, nameće kao zvijezda među studentima u svojoj zgradi.

Maja Romić (Tea Šimić) - Mateova odgovorna i uspješna sestra, odvjetnica koja je nespretnošću skrivila Alenovu nesreću na procesiji. Do studija je imala viška kilograma, usto nespretna i nesigurna. Iako je vremenom 'procvjetala', Maja nikada do kraja nije preboljela svoje kilograme. Nakon što uzrokuje Alenovu nesreću, Maja zbog grižnje savjesti preuzima njegov sudski proces s bivšom djevojkom Kristinom i istovremeno upoznaje nogometaša u nekom drugom svijetlu. S obitelji Stošić povezala je i zbog svog brata Matea, kojem je Alenov otac menadžer.

Ante Romić (Slaven Knezović) - Ante je Majin i Mateov otac, čovjek sa sela - tvrdoglav, temperamentnan i tvrd, baš poput njegovog rodnog kraja. Susjedi ga doživljavaju pomalo kao seoskog redikula, no ta šala na njegov račun njegov je pokretač. Anti je najvažnija slava u selu, a novac ga zapravo manje zanima.

Tonka Romić (Andrijana Vicković) - Vesela Tonka drži 'tri kantuna kuće'. Prava je Dalmatinka, šefica je u svom domu iako muža drži u uvjerenju da je on glava kuće. Kada obitelj trebala nešto 'prelomiti', odluka je u Tonkinim rukama. Maja i Mateo slušaju sve što im 'mater kaže', a ultimativna bratsko sestrinska prijetnja uvijek je: 'Reći ću te materi'.

Obitelj Herman

Rudolf Herman (Frano Lasić) - On je viša klasa, pripadnik je visokog zagrebačkog društva, ugledni arhitekt, građanin i intelektualac. Predsjednik je udruge građana koja brine o stambenoj kvaliteti života i kako je omogućiti što većem broju Zagrepčana. Životna ambicija mu je Zagreb na Savi, a došljake kao što je Mirko gleda s prezirom, krivi ih za sve loše u svom gradu. Jako je ponosan na svoju kći Sonju, a isto toliko razočaran u sina Zvonimira.

Sonja Herman (Nadia Cvitanović) - Očev ponos, inženjerka građevine - energična, praktična, brza i uspješna u svemu čega se dotakne. Uvijek u nastojanju da impresionira svog uspješnog oca, Sonja je oličenje mladenačke ambicije, koja nekad i prelazi granice.

Zvonimir Herman (Marko Petrić) - Student arhitekture koji nikako ne može diplomirati. Ima smisla za arhitekuru, no zapravo radi samo kako bi udovoljio ocu i naslijedio uhodani biznis. On je zlatna mladež te Instagram zvijezda, preko ušiju zaljubljen u Kristinu.

Kristina (Arija Rizvić) - Manekenka i influencerica, Alena je upoznala da izboru za Miss zagrebačke županije. Kada je Alen ostavi na neugodan način, Kristina mu se odluči osvetiti i naplatiti sve vrijeme koje je potrošila na njega. Zato mu se useli u stan i od života mu radi pakao. Kristina je prešla tridesetu i u panici je da su njezine najbolje godine prošle.

Obitelj Bubalo

Stjepan Bubalo (Zlatan Zuhrić) - Bubalo je vlasnik NK Croatia, zagrebačkog prvoligaša kojeg je zvijezda bio Alen Stošić. Bubalo živi u vječnoj sivoj zoni - pola grada smatra ga kriminalcem, a druga polovica veseljakom. Bubalo voli novinare, odvjetnike, političare, a na seljački šarm sve mu prolazi. Najvažnija mu je njegova mezimica Lana, a odnos s bivšom suprugom Višnjom stalno je strastven, no njihova ljubav povremeno prelazi u mržnju.

Lana Bubalo (Buga Marija Šimić) - Očeva mezimica, razmažena djevojka koja provocira svog oca Stjepana. Dok Stjepan želi da ga kći jednog dana naslijedi u nogometnom klubu, Lana se 'traži', zabavlja i zavodi mlade nade kluba. Zbog njezinog šarma, mnogi su upali u problem sa Stjepanom, što nju posebno zabavlja.

Višnja Šarić (Mila Elegović) - Uspješna poslovna žena, Bubalova bivša supruga. Jakog je karaktera, odlučna je i atraktivna. Drži do sebe, a to očekuje i od kćeri s kojom stalno ulazi u konflikte. Puna je životnog duha i vedrine te sarkazma, a svoju Lanu obožava. Od Bubala se rastala jer je on prije svega posvećen poslu, no i dalje ima turbulentan privatni odnos s njim.

Među zvijezdama RTL-ove dramske serije naći će se i glumci Filip Juričić i Mislav Čavajda te Nives Celzijus.

Trener Goran (Filip Juričić) - Goran je legendarni golman Croatije, a danas trener njezinih juniora. U klubu i šire poznat kao je veliki zavodnik, a na treninzima kao pomalo šlampavi vođa koji – uz Alenovu pomoć – polako, ali sigurno od juniora slaže izvrsnu ekipu za teren. Dobronamjeran je šaljivdžija, pomalo naivan, ali velik i odan prijatelj te timski igrač' koji uvijek drži leđa bliskim ljudima. Obožava kuhanje, a nakon kratke veze s Majom, postaje pravi mentor svojoj ekipi i Alenov Sancho Panza – pomagač koji sanira sve ekscese na terenu, u svlačionici... te vlastitoj spavaćoj sobi.

Odvjetnik Mislav (Mislav Čavajda) - Odvjetnik, Majin šef. Pripadnik zagrebačke zlatne mladeži čiji roditelji su poznati zagrebački odvjetnici koji su mu pomogli osnovati vlastitu odvjetničku praksu. Preko roditelja ima dobre veze u svim aspektima života i poslovanja u gradu. Mislav je zgodan i šarmantan i navikao je koristiti te kvalitete kako bi manipulirao ženama da rade što on želi. Mislav se kao mačka uvijek dočeka na noge.

Starleta Nives (Nives Celzijus) - Nives voli ljubovati s nogometašima. Uživa u tom glamuroznom stilu života i medijskoj pozornosti koju dobiva. No, za razliku od Kristine, čija je jedina ambicija da se bogato uda, a potom još bogatije i razvede, Nives je neovisna. Ne treba joj netko tko će se brinuti o njoj jer se zna vrlo dobro brinuti o sebi. Vlasnica je trgovine ekskluzivne muške odjeće i dobro zarađuje.