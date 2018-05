NIVES NAVELA MARKOVU NAJVEĆU MANU: ‘Volim kad muškarac lupi šakom o stol, kad me pokuša učiniti pitomom’

Još je malo ostalo do velikog finala showa ‘Ženim sina?’, a konačan rasplet ne može se ni naslutiti.

Posljednji trenutci showa kandidatima nimalo ne olakšavaju odluku o tome kojoj će djevojci staviti prsten na ruku. Dok je mama Ana provela poprilično ugodan dan s Marijom, Marko je izveo Nives na spoj u nadi da će mu konačna odluka biti lakša. Ipak, Nives smetaju neke stvari kod Marka. “Volim kad muškarac lupi šakom o stol i privuče me kad me pokuša učinit pitomom”. Čini se kako ni Marko nije sasvim otvoren prema Nives. “Problem između žena poput Nives i muškarca poput mene je taj što se one pale na opake frajere koji nisu netko tko je za imati doma”, rekao je Marko.

Kada ju je upitao bi li mogla biti s njim, Nives mu je rekla kako mu fali grubosti, čvrstine i autoriteta. “Prije dva dana su mi rekli da sam bezobrazan, prgav, arogantan, a sad mi fali grubosti…tko je tu više pametan?”, upitao se iznenađeni Marko. Rekao je kako ne može biti grub ako je nježan u duši, dok je Nives spremno odgovorila kako postoji vrijeme za sve. “Ja ti tu grubost koju tražiš, neću pružiti”, rekao je Marko.

Isto tako, Marija i Ana razgovarale su o mogućoj vezi Marka i Nives. “Teško da bi uspjeli zato što je njoj stalo do karijere jer joj je to najbitnije u životu, a Marko isto puno radi, mislim da ga ne bi mogla pratiti kroz život”, zaključila je Marija moguć razvoj odnosa. Ana je pokušala shvatiti zašto Marija ima takvo mišljenje. “Mislim da se tu nazire malo ljubomore jer bi Marija željela Marka za sebe”, rekla je iskreno majka Ana.

Je li susret Marka i Nives završio bolje nego što je počeo te što bi na njegovom mjestu odlučila majka Ana, ne propustite pogledati u večerašnjoj napetoj epizodi showa ‘Ženim sina?’.