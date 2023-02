'Presretna sam i jako se radujem novom velikom projektu i suradnji s RTL-om, jedinom velikom medijskom kućom u regiji s kojom još nisam surađivala! Jako sam sretna i uzbuđena, svaki novi početak je sjajan, a ovaj je nadrastao sva moja velika očekivanja", otkriva voditeljica Nikolina Pišek o suradnji s RTL-om.

Nakon brojnih nagađanja i medijskih upita o novom angažmanu voditeljice, RTL potvrđuje da će Nikolina Pišek voditi najraskošniji i najmisteriozniji televizijski show - 'Masked Singer'. Show uskoro kreće uživo iz jednog od najvećih studija u Hrvatskoj, a u njemu će aktivnu ulogu imati i gledatelji koji će glasovanjem odlučivati o sudbini svoje omiljene maske. Nikolina će tako gledatelje voditi do odgovora na najzanimljivije televizijsko pitanje sezone: 'Tko to tamo pjeva?'.

Upravo činjenica da je 'Masked Singer' interaktivan voditeljici je dodatni izazov, ali i veselje. "Jako volim formate uživo! Onog trenutka kada priča krene, shvatiš da to i nije tako strašno i onda sve ide prirodnim tokom. Formati uživo su specifični jer se nepredviđene stvari događaju iz sekunde u sekundu, a ti onda moraš reagirati na okolnosti koje možda nisu bile predviđene scenarijem! Ljudi imaju različite reakcije, događa se sve i svašta, ali poslije se smiješ. Zapravo je to čar livea, nikad ne znaš što će se dogoditi", komentirala je Pišek činjenicu da je pred njom intenzivan period vođenja raskošnog showa uživo.

Gledatelji i njihova reakcija voditeljici su jako važni. "Fantastično mi je to, kada pred sobom imaš publiku i njihove reakcije. Uvijek je dobro imati povratnu informaciju, na taj je način lakše komunicirati i prezentirati ono što se događa na sceni. Glas naroda je dragocjen podatak za svakoga tko radi ovako velike projekte i on je za njih napravljen". Veseli ju suradnja s RTL-om i zbog toga što ona označava njezin povratak u domaće medije. "Povratak u domaće medije me jako veseli, sretna sam, uzbuđena i zahvalna. Tu sam sa svojim kolegama i sve je super. Volim kada talentirani ljudi plešu, pjevaju i pokazuju sve svoje talente. Sviđa mi se ta energija i jedva čekam", dodala je Nikolina.

U showu 'Masked Singer' bit će joj posebno zahtjevno kontrolirati znatiželju. "Borbeno ću se nositi sa znatiželjom, neću se dati smesti! No, jako sam radoznala, očekuju nas spektakularne maske", zaključuje Nikolina koja jedva čeka da show započne!

Voditeljica Nikolina Pišek i panel detektiva koji čine Antonija Blaće, Nives Celzijus, Borko Perić i Saša Lozar spremni su uskoro otkriti: 'Tko to tamo pjeva?'. Panel detektiva uzbuđen je zbog elemenata misterija i pogađanja te interakcije s gledateljima, ali i raskošnih maski koje će uskoro izaći pred njih. Raskošne maske izrađuje jedan od najvećih domaćih dizajnera Juraj Zigman, a tko će se naći ispod Zigmanovih maski u ovom trenutku zna svega nekoliko ljudi koji rade na posljednjim pripremama uoči velikog showa. Poznato je da će se 'Masked Singer' emitirati uživo iz jednog od najvećih studija u Hrvatskoj te da će gledatelji imati najvažniju, odlučujuću ulogu u showu. Naime, upravo glasovi gledatelja odlučivat će o ostanku omiljene im maske, a Antonija, Nives, Borko i Saša vodit će ih kroz detektivsku igru u kojoj sudjeluje cijela obitelj!

Gledatelji i panel detektiva upoznat će se s 12 maski tijekom showa uživo. Ispod maski su poznate osobe koje pred publikom i panelom detektiva pričaju izmijenjenim glasom, a kroz njihove pjevačke izvedbe i tragove prepoznavanja panel detektiva trebao bi što prije pokušati razotkriti tko to tamo pjeva! Dvanaest izvođača, koliko ih je u showu, nastupit će u pjevačkim dvobojima tijekom dvije prve emisije. Pravila su jednostavna - nakon tri pjevačka duela, ostat će tri maske s najmanje glasova publike, a potom će dobiti mogućnost u duelu otpjevati još jednu pjesmu. Ona maska koja bude imala najmanji broj glasova publike prva će se razotkriti i napustiti show. O tijeku emisije tako će odlučivati gledatelji koji će tijekom showa uživo moći glasovanjem odlučiti o ostanku omiljene maske.

'Masked Singer' uskoro stiže na RTL!