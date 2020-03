NIKOLINA NAKON VJENČANJA OTKRILA JE LI ADAM ‘ONAJ PRAVI’: ‘Za mene je sve ovo šok jer sam odjednom udana žena’

Nikolina je imala veliku tremu pred vjenčanje s mladoženjom kojeg je tek upoznala

Nikolina Tutić se nakon showa “Gospodin Savršeni” odvažila na novu avanturu života i odlučila svog savršenog muškarca pronaći u sociološkom eksperimentu “Brak na prvu”. No je li Adam pravi za nju i što je pomislila kada ga je ugledala – otkrila je nakon vjenčanja za RTL TV.

JEDVA JE IZREKLA ‘UZIMAM’, ALI SE ODMAH POLJUBILA U USTA: ‘Imam osjećaj da je mekušac, a to ne bih htjela’

“Ne mogu se ni sama izjasniti kakve su mi misli prolazile kada sam prvi put vidjela svog supruga. Nervoza me prevladala iako sam to pokušavala sakriti, ali bilo je vidljivo i jasno kao dan”, priznaje Nikolina, koja je imala veliku tremu pred vjenčanje s mladoženjom kojeg je tek upoznala. No na kraju je skupila hrabrosti i rekla “uzimam” te je odlučila dati priliku ovoj avanturi.

“Adam mi se na prvi dojam učinio jako pristojan, smiren, iako se osjetila mala nervoza i kod njega, ali dobro je skrivao tu nervozu. No ne znam što slijedi dalje, sve je na nama i ne ostaje sve na prvom dojmu”, otkriva zgodna plavuša koja se, unatoč početnoj dilemi, ipak veseli onome što joj budućnost u braku donosi.

“Veselim se upoznavanju jer smo se oboje upustili u nepoznato i na nama je kako ćemo se prepustiti ‘bračnoj avanturi’. Sve je u našoj glavi. Srce očekuje jedno, ali mozak radi drugačije. Ključ svega je da se zabavimo tijekom medenog mjeseca i našeg zajedničkog života.

Život s nepoznatom osobom

A kako bih i sebe bolje upoznala u situacijama koje su pred nama, moram iskusiti život s nepoznatom osobom koja je sada moj suprug!”, uzbuđeno kaže Nikolina, koja će Adamu dati priliku da se pokaže u pravom svjetlu, a jednako će učiniti i ona.

“Čovjek kojeg ne poznajem sada je moj muž, a apsolutno ništa ne znam o njemu. I za mene je sve ovo šok jer sam odjednom udana žena. Ovo je veliki test za mene i Adama jer smo uplovili u bračne vode i prvi put smo u takvoj ulozi.

Smatram da svaka osoba ima vrline i mane. A kako će koja prevladati ili doprijeti na površinu – to ovisi o našem partneru i nama. Ovo je emisija u kojoj možemo upoznati osobu deset puta brže nego u stvarnom životu i ako nešto ne bude išlo, ne vrijedi forsirati. Ipak, samo smo ljudi od krvi i mesa…”, iskreno zaključuje Nikolina koja je spremna na sve situacije koje joj brak sa strancem donosi.

NAKON PRVE BRAČNE NOĆI, POČELE SU TRZAVICE: Evo po čemu Gordana i Dejan nisu kompatibilni

A hoće li se Adam i njegova Eva – Nikolina bolje upoznati i dati priliku jedno drugome – doznat će se u nastavcima koji slijede. Show “Brak na prvu” pratite od ponedjeljka do četvrtka u 20 sati na RTL-u!