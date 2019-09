NIJE LAKO BITI IZBAČEN: Neki kandidati napustili emisiju s osmijehom, a neki s ružnim riječima za farmere

U ‘Ljubav je na selu – međunarodna sezona’ farmeri su već odradili dva kruga izbacivanja, a reakcije izbačenih kandidata su bile šarolike

Srce zna tko je “onaj pravi” ili “ona prava” na prvu, ali to znači da farmeri moraju izbaciti iz emisije “Ljubav je na selu” one kandidate i kandidatkinje koji to nisu. To je uvijek teško, pogotovo zato što se farmeri i kandidati uvijek zbliže, makar i samo prijateljski.

A koliko god farmerima bilo teško izbaciti one s kojima se ne vide u budućnosti, kandidatima je još teže prihvatiti da oni nisu “ti”. Neki to prihvate lakše, a neki teže…

U “Ljubav je na selu – međunarodna sezona” farmeri su već odradili dva kruga izbacivanja, a reakcije izbačenih kandidata su bile šarolike.

Dražen i Dejan nisu prošli radi godina

Tako su, primjerice, Darinkini kandidati Dražen (33) i Dejan (37) napustili igru zbog godina. Naime, mnogo su mlađi od Darinke koja se ne vidi s njima. Bilo im je teško prihvatiti da su izbačeni, ali obojica su rekli da shvaćaju razlog i da ne zamjeraju Darinki što ih nije odabrala da ih odvede u Čile.

S izbacivanjem nisu imale problema ni Dominove kandidatkinje Gordana i Kata Dizalica, koje su ponosno prihvatile poraz i napustile emisiju podignute glave. U tome im je zasigurno pomogao i Domino koji im je rekao da mu je teško izbaciti ih, a za utjehu im je i zapjevao.

Srećkova kandidatkinja Evica nije mogla sakriti iznenađenje kada joj je Kanađanin uručio utješni buket. S obzirom na to da je bila uvjerena da među njima stvari imaju budućnost, burno je reagirala na izbacivanje.

Željku je drago što napušta show

“Nisam ljuta nego tužna, jer je frajer prefrigana frigidna ku*ka”, rekla je Evica u kameru.

Burno je reagirao i Darinkin kandidat Željko, koji je rekao da mu je drago što napušta emisiju.

Darinka je rekla da joj se nije svidio i da smatra da se brine o pogrešnim stvarima, a Željko pak misli da joj se nije svidjelo što je iskren i otvoren.

“Ja sam to želio. Hvala lijepa”, rekao je Željko i napustio emisiju, dodavši kako ionako ne bi mogao biti s farmericom iz Čilea.

