Neven Landek pričao nam o planovima za vjenčanje i nedavnom prekidu: 'Sve je to jedan nesporazum'

Nevena Landeka iz Opatinca gledatelji su upoznali u RTL-ovoj emisiji ''Ljubav je na selu'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, a nedavno je na Facebooku s pratiteljima podijelio da je zaručen te trenutno planira vjenčanje s partnericom Ksenijom Stanković.

Neko vrijeme se spekuliralo da je par nakratko prekinuo zaruke jer je na društvenoj mreži Facebook promijenio status iz zaručen u slobodan. Tada nam je na tu temu rekao sljedeće: ''Nemam komentara.''

'Došlo je do nesporazuma'

Bilo je to u veljači ove godine, a Neven Landek nam je sada pričao o navodnom prekidu zaruka, kao i o planovima za vjenčanje.

"Jako sam sretan i veseli me cijela situacija. Ne mogu vam puno toga reći, ali ono što znam je da do vjenčanja neće doći ove godine, možda sljedeće. Što se tiče prekida zaruka, došlo je do jednog običnog nesporazuma. Ksenija i ja nismo nikada prekinuli zaruke, samo je došlo do svađe. Nije bilo trenutka kada ona nije bila moja zaručnica", kaže nam Neven Landek.

Podsjetimo da je Neven o ljubavi otvoreno govorio za RTL.hr početkom godine:

“Kćer i ja smo ostali sami, ali u međuvremenu sam si ja pronašao drugu gospođu. Sada smo svi troje zajedno. Mia ju je prihvatila, ona je sretna i zadovoljna djevojčica i zaista joj ništa ne nedostaje."

