NERED OTKRIO NOVU KARIJERU: Možda ne zna mijesiti tijesto, ali zato ga mjeri kao majstor!

Reper Marko Lasić Nered i sam priznaje da nije nešto vičan u kuhinji, ali zato bar s njim nikad nije dosadno

Zahvaljujući reperima Neredu i Renmanu nijedna epizoda showa “Tri, dva, jedan – kuhaj!” ne može proći bez smijeha, a za to je uglavnom zaslužan ovaj prvi, koji možda ne zna kuhati, ali zato zna učiniti kako da ono bude zabavno. Ovoga je puta pomogao Renu izvaljati tijesto, a on je konkretno bio zadužen za – nadgledanje.

“Promatram čisto da vidim kako reagira na potisak, razvaljuje li to dovoljno jakom snagom. Ovo je jako osjetljiva stvar, to su taljaljete. Radimo jedno tradicionalno jelo iz Dubrave i užasno je bitno da to tijesto bude fino tanko razvaljano, ali je od žumanjaka pa lako puca. Zato se i zove taljaljeta”, objasnio je Marko.

Zatim je izmjerio tijesto i dao svoj blagoslov Renu da napravi “taljaljete”, poznate još i kao tagliatelle.

Nažalost, napravili su preširoke rezance.

