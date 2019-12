NERED JE CIJELI STUDIO NASMIJAO DO SUZA: ‘Katica je pronašla svog bika!’

Štefica i Alen su tijekom tjedna skupili najmanje bodova pa su morali napustiti show

Alen i Štefica više se ne natječu u showu “Tri, dva, jedan – kuhaj”, a svoj su put završili u četvrtak. Štefici to nije teško palo jer se u zadnje vrijeme sve više žalila, između ostaloga na veličinu junećeg mesa pri pripremi bifteka Wellington.

Tomislav Špiček odlučio ju je malo zezati po tom pitanju pa joj je rekao da bi s obzirom na godine trebala znati kojeg bika treba za rogove primiti.

“Nekakvog mlađeg”, rekla je Štefica, a Tomek joj je na to odgovorio da joj je sestra Katica mogla pomoći. Na to se u raspravu uključio Nered, Katičin partner u kuhanju, i svojim komentarom nasmijao čitav studio do suza!

“Katica je našla svog bika”, rekao je Marko.

“Dobra fora, uletio je svjetski. Takve stvari odmah dignu raspoloženje kad je napeto u kuhinji”, rekao je Špiček, a Štefica je komentirala da se boji kako će na šalu reagirati Katičin muž.

