DIO GLEDATELJA BIJESAN NAKON FINALA SUPERTALENTA: ‘Denisova pobjeda je iznuđena moralnom ucjenom’

Denisova pobjeda mnoge je razgalila, no dio publike smatra da je bilo talentiranijih natjecatelja od njega i da im je počinjena nepravda

Denis Barta (20) sinoć je odnio pobjedu u showu Supertalent. Sarajlija je otpjevao pjesmu Vratio sam se živote Kemala Montena, koju je posvetio svima bolesnima, te oduševio žiri i publiku svojom emotivnom izvedbom. Mnoge je dirnulo i to što je mladić, rođen s epilepsijom, autizmom, sljepoćom i bolest mu onemogućuje koristiti ruke, koji je pobjedom osvojio 200.000 kuna, odlučio nagradu pokloniti u dobrotvorne svrhe.

“Odlučili smo pola novca donirati bolesnoj djeci i djeci s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, a drugu polovicu donirat ćemo Roditeljskoj kući u Sarajevu, u sklopu dječje pedijatrije gdje borave roditelji čija se djeca liječe”, rekao je Denisov otac Nebojša.

Podijeljene reakcije

I dok je nekim gledateljima Denis bio favorit i presretni su zbog njegove pobjede, neki smatraju da nije zaslužio pobjedu, odnosno, da je u showu bilo talentiranijih natjecatelja od njega. Svoje su mišljenje iznijeli na društvenim mrežama. Mnogi su kao pobjednika vidjelo Sinišu Matijevića, mladića koji slika zatvorenih očiju.

“Jedino što je Hrvatska pokazala je da ima sažalijevanja, ali pobijedit na temelju toga stvarno nije u redu…”, “Tužna je to priča.. Ali nije za pobjedu.. Iskreno pobijedio je na invaliditet,a ne na talent.. Jer ako ćemo o pjevanju.. Šteta za ovog malog šta crta zatvorenih očiju..”,

“KATASTROFA! Ova pobjeda je bila na svrhu sažalijevanja nad bolesnim čovjekom sa invaliditetom. Za pobjedu uopće nije bilo,to nije nikakav SUPERTALENT. Mislim svaka čast Denisu što se on usprkos svojoj bolesti bori da bi svirao i pjevao, no slažem se sa komentarom od Martine. Ovaj šou nije za sažalijevanje nad nekim i pobjedu je svakako zaslužio Siniša Matijević. Njegovo umijeće crtanja je talenat koji se treba nagraditi. Nije pošteno i jako velika šteta i ako već želite pomoći ljudima poput Denisa onda i izmislite neki šou u kojem će ljudi sa invaliditetom moći pokazati svoja umijeća da biste ih mogli nagrađivati novcima, tu biste se mogli sažalijevati koliko hoćete… zanemarili su se vrhunski talenti zbog nečije tužne priče nad kojom je dosta ljudi pokleknulo”,

“Moje mišljenje je da je pobjeda Denisa Barte neopravdana i iznuđena svojevrsnom moralnom ucjenom. Dojmljiv je i nadahnuće je, ali supertalent nije. S obzirom na to tko je s njim djelio prva tri mjesta još je i dobro da je on pobjedio. Dobro je zato što su novac odlučili donirati iako imam neki osjećaj da to baš i neće ispasti tako dobro kako su najavili (nadam se da sam u krivu). Dobro je i zato što je pobjeda važna za osobe s invaliditetom. Sve je to lijepo, ali to nije bit Super talenta. To ne kuži niti žiri niti publika. Pravi talenti ovdje ne prolaze ili prolaze jedva. U svakom slučaju ova sezona je podbacila i daleko je od najbolje”, komentirali su neki.

‘Što je to, ako nije supertalent?’

Drugi su, pak, presretni zbog Denisa i upravo su njega željeli vidjeti kao pobjednika.

“Ljudi moji dragi, ne mozete Denisa svrstavati u isti koš s nama zdravima….on nije pobijedio iz sažaljenja, njegovo to pjevanje/sviranje je SUPERTALENT zbog toga što ga je priroda u mnogočemu zakinula… On ima autizam, nesamostalan je u mnogočemu, od držanja jedećeg pribora, ali gle ipak svira… On je uz sve te prepreke koje ima i s kojima je rođen napravio čudo! Ali ljudi ga i dalje uspoređuju sa sobom ili drugim pjevačima, ali Denisu je sve to dakeko teže nego nama… Bravo Denise, ČESTITAM od srca”,

“O čemu vi pričate? Momak ne može košulju zakopčati,a zna zapamtiti tekst pjesme, tastaturu ne vidi a svira! Šta je to ako nije SUPERtalent. Nešto izvan ovog Svijeta!!!”, “Mislim da je veliki talent da dečko ne može inače ništa raditi, a može stvarati glazbu upravo rukama i glasom. Bravo Denis i bravo Siniša,favoriti”, “Napokon da je Hrvatska izglasala pravedno, bravo Denise, HEROJ”, “Neka i zaslužio je. A vi koji govorite suprotno da nije talent, SRAMITE SE”, pisali su gledatelji koji podržavaju Bartu.