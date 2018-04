NE VOLI GUBITI: Lovac u ‘Potjeri’ napustio studio nakon što se publika smijala njegovom pogrešnom odgovoru

Lovac je nakon pogrešnog odgovora zbog kojeg mu se publika smijala ustao i napustio svoje mjesto.

Lovac u britanskoj inačici kviza Potjera Paul Sinha je napustio svoje mjesto i krenuo prema izlazu iz studija nakon što je pogrešno odgovorio na jedno pitanje.

“Nagrada Golden Spikes dodjeljuje se najboljem amaterskom igraču kojeg sporta u SAD-u?”, pročitao je pitanje voditelj Bradley Walsh. Ponuđeni odgovori bili su košarka, hokej na ledu i bejzbol. Natjecatelj Dean odgovorio je hokej, no točan odgovor je bio bejzbol. I lovac Paul je pogrešno odgovorio, no on se odlučio za košarku, zbog čega su mu se voditelj i publika počeli smijati.

On je u tom trenutku ustao sa svoga mjesta i krenuo prema izlazu iz studija. Voditelj se smijao i vikao Sinhi da se vrati. Ubrzo je sjeo na svoje mjesto i igra se mogla nastaviti.