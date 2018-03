NATJECATELJI PREBACUJU KRIVNJU, ALI ŽIRI NE MARI ZA NJIHOVE IZLIKE: ‘Ja ne mogu preći preko toga, to je stvarno katastrofa!’

Kardinalne kulinarske greške na tanjurima kuhara amatera dovele su žiri do ludila.

Utorak jednostavno nije bio dan za većinu kandidata, a za sve su im krivi drugi članovi tima, koji su umiješali svoje prste u njihovo jelo i tako upropastili početnu viziju.

Zbog gubitka kontrole nad pripremom svog jela, Robby i Ivan dobili su najnižih 15 bodova, a za to su krive izgubljene čačkalice na tanjuru.





„Ja ne mogu preći preko toga, to je stvarno katastrofa! Oni su nas upozorili, ali ja sam to jelo morao izmasakrirati da izvučem čačkalicu. Užasno me to nervira i frustrira i nije mi jasno da se to može dogoditi!“, razočarano je kazao Ivan Pažanin, kojeg nije zanimalo Ivanovo opravdanje da čak ni oni sami nisu znali gdje se nalazi čačkalica jer je njihovo jelo dovršavao netko drugi.

No Pažanin nije bio jedini kojeg su natjecatelji izbacili iz takta.

„Ne želim više da se to ponovi, ako je salata zadana, ima da bude bolja od glavnog jela. Kad je vidim još jedanput na tanjuru s jelom, onda ću baciti cijeli tanjur!“, zaprijetio je vidno uzrujani Tomislav Špiček nakon što su Andrea i Barbara napravile kardinalnu pogrešku i servirale blago uvenulu salatu na tanjuru kao prilog. No, nažalost, Splićanke nisu bile jedine koje su naljutile zagorskog chefa jer su Loreta i Ivana servirale maslinovo ulje uz slatkovodnu ribu šarana, na što je Špiček poludio.

S vedrije strane, Miroslav i Josip su ponovno briljirali s pripremom jela.

„Malo se zgrušalo vrhnje, ali zapravo nemam nikakve primjedbe. Sve je lijepo začinjeno i odlični kroketi, baš kakvi trebaju biti“, zadovoljno je prokomentirao Tomek, s kojim se složila i Mateja Domitrović Sabo pa su dečki zaslužili najveće ocjene u danu, ukupno 26 bodova.

Na kraju kušanja, računica je bila potpuno jasna, tim Lađari opet je pomeo Ribice te sada vodi 130:59.