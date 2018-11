ODABRANO PRVIH ŠESTERO U TOP 12: Ilma oduševila žiri izvedbom Whitney Houston, a Lorena Oliverom

Nakon dviju raspjevanih, uzbudljivih i do kraja neizvjesnih večeri i duelskih borbi glazbenog showa Zvijezde, četiri mentorska tima i 21 kandidat nastavljaju svoj zvjezdani put. Samo je 12 karata za prolaz dalje, a tko će ih osvojiti, odlučit će žiri

Žiri Zvijezda je na velikim mukama jer od 21 kandidata koji su prošli u duelu, moraju odabrati samo 6 koji prolaze u finalnih 12, a pravila su takva da svakom kandidatu žiri daje bodove od 1-5 pa onaj koji dobije 23 boda ili više, prolazi dalje.

Prva je nastupila Andreja Radočaj iz tima Petra Graše s pjesmom Treblebass, grupe Svadbas. “Prije svega mi se sviđa što se smiješ i bilo mi te slatko slušati. Imaš zanimljiv i prepoznatljiv vokal i tvoj je glas čokoladan i plovi i nadam se da ćeš ući u top 12”, rekao joj je njezin mentor Petar. Andreja je dobila ukupno 13 bodova.

Sljedeći je na pozornicu stao Hrvoje Krištofić, također iz Grašina tima, s pjesmom Ljubavna, Parnog valjka. “Volio bih da imaš malo emotivnih oscilacija, ali ti si 95% super i za mene si u top 12”, rekao mu je Grašo. Hrvoje je dobio 22 boda, no Petra mu je objasnila da tu nije kraj za njega jer može osvojiti prolazak dalje ako se iskaže u a capelli.

Slavica Marijan iz Ninina tima izašla je iduća na pozornicu, a otpjevala je pjesmu Dusty Springfield, Son Of a Preacher Man. “Ovo je po meni bio tvoj najbolji nastup”, komentirala je mentorica Nina Slavičin nastup, a ukupno je dobila 17 bodova od žirija. “Ja sam čekao kad će ti se desiti greška jer je bilo grča”, rekao joj je Tonči, a Grašo joj je rekao da bi joj za ljepotu dao pet bodova. “Izgled je za pet, izvedba je realno bila za dva i ne bi bilo fer da ti damo četvorku i mislim da je tri poštena ocjena”, rekao joj je Petar.

Gabrijela Holjevac bila je sljedeća koja je nastupila pred žirijem. Otpjevala je pjesmu Darka Rundeka Ruke, a od žirija je ukupno dobila 20 bodova. “Bila si mi strašno seksi. Prekrasno si se sredila, a tvoji suzdržani pokreti…, ma podsjetila si me na Amiru Medunjanin“, rekla joj je njezina mentorica Nina.

Danijel direktno prošao dalje

Iz Jacquesovog tima nastupio je Danijel Kranjec otpjevavši pjesmu svog mentora, Dužna si, a Jacques je odmah komentirao da bolje pjeva pjesmu od njega. “Oduševljen sam, bravo, tako se to radi! Nemam zamjerku nikakvu i bolje si je otpjevao od mene pa ti je poklanjam da je pjevaš kada god želiš”, rekao mu je Jacques. Danijel je dobio sve petice žirija i tako prvi direktno prošao dalje s 25 bodova, u prvih 12!

Iz Tončijeva tima nastupio je Dario Duvnjak s pjesmom grupe Vatra, Tango. “Sve je izgledalo tako dobro dok se nije dogodilo. Ispao si iz fraze, ali i drugi su ispadali. Bez obzira što si moj, na kraju si malo pao”, rekao mu je Tonči nakon što je Dario pjevajući pjesmu ispao iz takta. Na kraju je dobio 18 bodova od žirija, a Nina mu je rekla da je ‘profulao’ pola pjesme. “Krenuo si vauuu, ali je poslije sve krenulo nizbrdo”, rekla je Nina, a Grašo je dodao da ne zaslužuje ni dva boda kao ni četiri.

Jedina koja je u duelima uspjela pobijediti dvoje kandidata je Nikolina Perković iz Tončijeva tima, koja je nastupila sljedeća otpjevavši pjesmu grupe Stijene, Singing The Rock and Roll. “Sve je okej, ali otpjevala si školski i nigdje nisam vidio tebe i to mi je glavna zamjerka”, rekao joj je njezin mentor. Nikolina je dobila ukupno 20 bodova, a Jacques joj je rekao da nije probila plafon da bi joj dao pet bodova.

Renato s 24 boda prošao izravno dalje

Renato Zahirović iz Ninina tima otpjevao je prvi put u životu pjesmu na engleskom jeziku, i to pjesmu Jennifer Hudson, And I’m Telling You. “Hvala ti što si nas počastio ovom prekrasnom izvedbom. Ovo je prvi put da pjevaš na engleskom jeziku?”, upitala ga je Nina, a Renato je rekao da inače zna engleski, ali nikada do sada nije pjevao na tom jeziku. “Vjerujem da ćeš otići do kraja i boriti se za RTL-ovu zvijezdu”, rekla mu je Nina, a na kraju je skupio 24 boda i ušao direktno u sljedeću fazu natjecanja. Tonči mu je na kraju nastupa ustao i zapljeskao i zamolio sve iz žirija da ustanu iako mu je nedostajala jedna petica.

Jurica Jelača iz Jacquesova tima otpjevao je pjesmu Dine Dvornika Ja bih preživio. “Ispunio si moja očekivanja, pa čak ih i nadmašio”, rekao mu je njegov mentor, a Jurica je od žirija dobio 18 bodova. “Ja sam ti dala manju ocjenu nego što zaslužuješ, ali sad moram samu sebe pecnuti jer ako sam Dariju dala pedagoški 2, ne bih bila fer i korektna da tebi dam višu ocjenu”, objasnila mu je Nina. “Ovaj show se zove Zvijezde, ali nitko ne može znati hoće li netko od vas biti zvijezda cijeli život. Ovaj dečko, za razliku od svih, ima priliku to biti”, rekao je predsjednik žirija Tonči.

Iz Jacquesovog tima sljedeća je nastupila Ilma Karahmet. Ilma je otpjevala pjesmu Whitney Houston, I Will Always Love You. “Bravo! Imala si težak zadatak jer je pjesma izmasakrirana i nisam je htio dodijeliti tebi, ali kada sam čuo kako pjevaš to sa svojom emocijom, mogu ti reći da ti je samo nebo granica”, rekao joj je Jacques. Ilma je dobila svih 25 bodova i zaslužila direktan prolazak dalje. “Ovo si izvela u maniri prave svjetske dive! Poštovana kolegice, bit će mi čast s tobom jednog dana podijeliti binu”, rekla joj je oduševljeno Nina.

Lorena Bućan iz Grašina tima žiri je iznenadila izvedbom pjesme Olivera Dragojevića, Ti me vodi preko voda. “Tvoj talent je kao da pjevaš 20 godina, a ne kao da imaš 16 godina”, rekao joj je njezin mentor te dodao da je sretan što je u njegovom timu. Lorena je također dobila svih pet petica, odnosno 25 bodova od žirija.

Nakon što je svih 11-ero otpjevalo svoje pjesme, krenula je borba za šest stolica. Svi oni koji su imali manje od 23 boda morali su pred žirijem otpjevati a capella pjesme. Nakon što su Andreja Radočaj, Hrvoje Krištofić, Slavica Marijan, Gabrijela Holjevac, Dario Duvnjak, Nikolina Perković i Jurica Jelača otpjevali svoje kratke izvedbe, žiri je morao odlučiti kojih dvoje od njih ide dalje. Žiri se na kraju odlučio pustiti u iduću fazu Gabrijelu Holjevac i Hrvoja Krištofića. Tako je odabrano prvih šestero kandidata koji će u narednim epizodama zapjevati sa svojim mentorima.

A kojih idućih šestero prolazi u TOP 12, gledatelji će saznati već sutra, od 19.45 sati.