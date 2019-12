SPEKTAKULARNI PLESAČI ODNIJELI POBJEDU! Transform crew genijalnom se koreografijom probio do vrha!

Pobjedu u sedmoj sezoni showa odnio je spektakularni Transform Crew!

U finalu sedme sezone showa “Supertalenta” nastupalo je 12 natjecatelja koji su dali najbolje od sebe kako bi osvojili naklonost publike.

To je pak najbolje pošlo za rukom plesačima Transform Crewa koji su svojim nastupom osvojili 200.000 kuna!

HRVATSKA ‘BEYONCÉ’ POKAZALA PREVIŠE: Haljina joj se rastvorila na nezgodnom mjestu; Gledatelji zgroženi: ‘Ovo je bilo grozno!’

Oni su ujedno nastupili i prvi te su u finalu odlučili napraviti svoje viđenje “Fantoma u Operi”. Oduševili su i Maju Šuput koja ih je svojim zlatnim gumbom i dovela u finale.

Veličanstveni Matej

“Poslije svake emisije kada pobjedi velika plesna skupina onda se javi određeni broj ljudi kako to nije pošteno jer vas je puno. Nikada nemojte pomisliti da je to istina, ako vi pobijedite to je zato što ste savršeni”, kazala je.

Drugi je nastupio devetogodišnji Matej Mateković koji je pokazao vještinu baratanja hula hoopom i to s, ni manje ni više, nego njih 30. Žiri je ostao oduševljen njegovom točkom.

“Tko može odoljeti Mateju, gospodinu savršenom, veličanstvenom, snalažljivom i pretalentiranom”, rekla je Martina.

Benjamin Iličić nastupio je treći. On dolazi iz Požege i već je svjetski poznat u twirlingu kojim se počeo baviti s osam godina. Žiri je zadovoljan njegovim nastupom iako je pao. Maja ga je nazvala čudom prirode, a Marina ga je utješila.

“Propusti i greške su sastavni dio života sportaša koji se svakodnevno odriču i ulažu toliko u sebe i večeras si pomogao mnogima koji se muče s malim propustima i greškama i ovako si im poslao snažnu poruku” kazala je Martina.

Očarana Maja

Nakon njega nastupio je Damiano Roi koji je simpatije žirija osvojio izvedbom pjesme “O holy night”.

“Ono što si pripremio izveo si fantastično”, rekla mu je Maja.

Steperi iz Dubrovnika Step ‘n’ jazz nastupili su pet po redu te su dokazali da su dostojni finala. Dio nastupa izveli su uz Majinu pjesmu Maje Šuput “Amnezija”.

“Ponosna sam što smo se složili da budete u finalu i vi ste svjetsko a naše. Ne morate brinuti jer mislim da će veliki broj ljudi glasati za vas”, kazala je Maja.

Stella Scholaja u finalu se predstavila pjesmom “Miracle” u kojoj je progovorila o tužnim sudbinama. Žiri je ostao ganut njezinim nastupom.

Nitko nije vjerovao u nju

“Od svih pjesama mislim da si danas bila najopuštenija i da ti je današnji nastup bio najbolji od sva tri”, rekla je Maja.

Stella je rekla kako nitko nije vjerovao u nju i njezinu glazbu.

“Odlučila sam jednog dana: ja ću vjerovati u sebe i znam da postoje cure i dečki koji ne vjeruju u sebe, ali ja vjerujem u vas. Možete vi to” poručila je.

Dječji zbor glazbene škole u Varaždinu nastupio je s pjesmama grupe Queen “We Will Rock You” te “We Are The Champions”. Martina mi je rekla kako su nastupom uspjeli oplemeniti Hrvatsku.

“Vi uživate u tome što radite i imate plus za scenski dio na početku i čekamo glasanje”, kazao im je Davor Bilman.

Gutanje vatre i balansiranje lavorima

Akrobat Hayfor Okine nastupio je osmi, a gledatelje je ostavio bez daha dok je gutao vatru te balansirao s lavorima. Na kraju je ostao bez majice te je raširio hrvatsku zastavu.

“Atraktivno, zabavno i opasno i vrijedno supertalenta”, komentirala je Martina.

“Profesionalni regurgitator”, kako sam sebe naziva Steve Starr, na pozornicu je došao obučen kao Grinch, a publiku je zabavljao gutanjem kuglica te kićenjem božićnog drvca kojeg je poklonio Martini.

“Vi imate tri talenta: gutanje, humor i glumački talent”, rekao je Janko.

Gabriela Braičić na audiciji je osvojila gledatelje i Jankov zlatni gumb. Za svoj nastup u finalu izabrala je pjesmu Jennifer Hudson “And I am telling you I am not going” i pobrala ovacije žirija. Janko se popeo na stol, a sa stolica su se ustali Davor i Maja.

“Ako ne pobijediš, ja ne znam što ću. Neću više biti u žiriju”, rekao je Janko.

Pretposljednji je nastupio plesni duo iz Slovenije Kamikazete.

“Moćno, elegantno i nježne i samim tim što je jedna od vas ozlijeđena, svaka čast”, rekao je Davor Bilman.

Marko Antolković za kaj je izveo Verdijevu “Traviatu”. Tijekom nastupa se zakašljao, no rekao je da se samo šali pa je nastavio pjevati.

“Ti si apsolutni šećer na kraju ovog finala”, kazala je Maja.