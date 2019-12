NAPETO FINALE SUPERTALENTA: ‘Vi ako pobjedite to neće biti jer vas je puno nego zato što ste savršeni’

Prva je nastupila skupina Transform crew koji su u finalu odlučili napraviti svoje viđenje ‘Fantoma u Operi’

U finalu sedme sezone showa “Supertalenta” nastupa 12 natjecatelja koji će dati najbolje od sebe kako bi osvojili naklonost žirija.

Novčanu nagradu od 200 tisuća kuna pokušat će osvojiti: Marko Antolković, Stella Scholaja, Transform Crew, Dječji zbor glazbene škole u Varaždinu, Stevie Starr, Duo Kamikazete, Benjamin Iličić, Damiano Roi, Gabriela Braičić, Matej Mateković, Step’n’jazz i Hayford Okine.

HRVATSKA ‘BEYONCÉ’ POKAZALA PREVIŠE: Haljina joj se rastvorila na nezgodnom mjestu; Gledatelji zgroženi: ‘Ovo je bilo grozno!’

Prva je nastupila skupina Transform crew koji su u finalu odlučili napraviti svoje viđenje “Fantoma u Operi”. Oduševili su Maju Šuput koja ih je svojim zlatnim gumbom i dovela u finale.

Veličanstveni Matej

“Poslije svake emisije kada pobjedi velika plesna skupina onda se javi određeni broj ljudi kako to nije pošteno jer vas je puno. Nikada nemojte pomisliti da je to istina, ako vi pobijedite to je zato što ste savršeni”, kazala je.

Drugi je nastupio devetogodišnji Matej Mateković koji je pokazao vještinu baratanja hula hoopom i to s, ni manje ni više, nego njih 30. Žiri je ostao oduševljen njegovom točkom.

“Tko može odoljeti Mateju, gospodinu savršenom, veličanstvenom, snalažljivom i pretalentiranom”, rekla je Martina.

Benjamin Iličić nastupio je treći. On dolazi iz Požege i već je svjetski poznat u twirlingu kojim se počeo baviti s osam godina. Žiri je zadovoljan njegovim nastupom iako je pao. Maja ga je nazvala čudom prirode, a Marina ga je utješila.

“Propusti i greške su sastavni dio života sportaša koji se svakodnevno odriču i ulažu toliko u sebe i večeras si pomogao mnogima koji se muče s malim propustima i greškama i ovako si im poslao snažnu poruku” kazala je Martina.

Nakon njega nastupio je Damiano Roi koji je simpatije žirija osvojio izvedbom pjesme “O holy night”.

“Ono što si pripremio izveo si fantastično”, rekla mu je Maja.