NAKON OPTUŽBI DA JE IMALA ‘CRNU LISTU IZVOĐAČA’, ŠEFICA DORE ISPALILA: ‘Svi oni su mi prije govorili hvala, a sada…’

Uršula Tolj otvoreno je prozvala sve izvođače koji se sada bune da su bili zakinuti na Dori, njezino obraćanje na Instagramu danas je odjeknulo

Dojmovi nakon ovogodišnje Dore polako se smiruju, ali stanovite teorije zavjere kolaju društvenim mrežama i gotovo tjedan dana poslije. U lavini optužaba koje su proteklih dana bile upućene HRT-u, u kojima je prednjačila drugoplasirana Nina Kraljić, najzad je sve dodatno “podgrijala” i njezina kolegica Bernarda Brunović, koja je također lovila pobjedu na Dori.

Konkretno, njezina sestra Manuela Tobler na izbor se osvrnula na Facebooku, tvrdeći kako Bernarda nije bila jedan od favorita na Dori jer je bila na “crnoj listi” Uršule Tolj, inače urednice hrvatskoga izbora za pjesmu Eurovizije.

Ali ne bira ona žiri

“Jako mi je žao kada su ljudi tužni i ljuti nakon vedrog i poštenog natjecanja, ali sve je to za ljude. Poraz ponekad doista uzburka emocije i svašta se izgovara. No, nije u redu da se izgovaraju laži”, stoji u izjavi Uršule Tolj.

“Da razjasnim: osobno nisam bila u izravnom kontaktu ni s tvrtkama koje određuju glasovanje, niti sa žirijem, ali jamčim da je sve odrađeno krajnje pošteno i profesionalno. Imamo sustav jednak onome na Eurosongu po kojem čak ni sami članovi žirija ne znaju koliko će bodova njihov TV centar dati pojedinom izvođaču. Članove žirija također ne biram ja, nego to radi HDS, HGU i urednica glasovanja”, nastavila je.

“Nadalje, HRT je dobio službeno očitovanje kompanije koja je odradila glasovanje i čiji sustav može zaprimiti preko 100.000 istovremenih poziva”, napisala je Tolj te navela dio priopćenja telefonskog operatera u kojemu, između ostalog, stoji da su “zahtjevi pri povećanoj količini poziva uzrokovali određeno opterećenje telefonskog sustava, ali u okviru normalnog ponašanja”.

‘Optužbe su nelogične’

Nakon ove objave, urednica Dore ponovno se osvrnula na prošlu subotu, kada je Hrvatska birala pjesmu koja će nas predstavljati u svibnju u Nizozemskoj. Na Instagramu je uputila snažne riječi koje su odjeknule.

“Da vi znate kakvim sam ja divnim ljudima okružena na poslu i koliko su se i oni, poput mene, dali u Doru. U njezinu realizaciju u nemogućim uvjetima, u svaku točku, u svaki dio. Nismo bili strogi oko rokova, izlazili smo ususret posebnim zahtjevima, tješili smo i grlili one kojima je to izvan scene bilo potrebno. I onda ti isti, što su ti govorili hvala, počnu govoriti nešto sasvim drugo”, istaknula je Tolj danas.

“Doduše, optužbe su toliko nelogične da gotovo nema potrebe komentirati. Ovdje, na privatnom Instagramu, pogotovo. Ovdje ću samo reći da uvijek pošteno i odgovorno radim svoj posao. I to znaju i moja mama, moja sestra, moja djeca i moji prijatelji i suradnici. I oni jedini to mogu znati, ljudi koji me ne poznaju, ne mogu. Tu se valjda svi slažemo. Idemo dalje, hrabro i s osmijehom!”, zaključila je.

Podrška sa svih strana

U komentarima se Uršuli odmah javila i jedna od voditeljica ovogodišnje Dore – Jelena Lešić. “Meni osobno jedno od dražih vođenja! Preeedivno mi je bilo!! Čestitam, Uršula, na odlično odrađenom poslu!” poručila joj je Lešić, na što je Tolj odgovorila srcima.

“Uršula, za tebe pitanje ali i konstatacija. Tko, tko je ikada UDOVOLJIO svim ljudima? Reći ću ti: nije se još rodio. Znači, opusti se, uživaj i radi ono što najbolje znaš, a za one koji samo znaju i žele kritizirati – boli te kiki”, ohrabrio je urednicu Dore i naš poznati boksač Stjepan Božić.