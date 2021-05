NAKON OLJINOG SEKSI PERFORMANSA, ONA I DRAGAN SU OZBILJNO POPRIČALI: Neven je zbunio Samantu; ‘Zato sam te doveo ovdje’

Marijan je, pak, priznao da ga je Patty pomladila te je rekao kako je napokon sretan

Farmeri i farmerica u showu “Ljubav je na selu” su se opustili sa svojim odabranicima na romantičnim putovanjima te su se trudili što bolje ih upoznati, a najviše ih je zanimalo kako tko od njih stoji po pitanju ljubavi.

To baš i nije previše brinulo Marijana jer on s Patty već planira vjenčanje, a Zoran i Suzi uživali su u svojoj ljubavnoj idili, piše RTL.hr.

Neven i Samanta otišli su na Brač, a farmer je priznao kako gaji osjećaje prema svojoj odabranici.

“Moji su osjećaji na mjestu. Volio bih da se nešto pokrene, dogodi”, kazao je. On je Samanti poklonio cvijet i čvrsto ju je zagrlio kada ju je ugledao, a najavio joj je i iznenađenje.

“Ja se uvijek nadam, kad on spomene iznenađenje, da nije neugodno… Jer nam on inače uvijek priređuje neugodna iznenađenja”, kazala je Samanta, a on joj je otkrio da je vodi u crkvu.

Marijan je kupio zaručnički prsten

“Ne znam koliko znaš da je meni crkva važna… Zato sam te i doveo ovdje ispred kapelice Sv. Ante”, rekao je Neven te je kleknuo da se pomoli, a Samanta je ostala zbunjena.

“Meni je to sve smiješno bilo, taj njegov performans molitve… A što ja znam, ako mu je to toliko bitno… On ima crkvu, ja imam druge stvari”, istaknula je.

Marijan je, pak, priznao da ga je Patty pomladila te je rekao kako je napokon sretan. Za nagradu je dobio tajlandsku masažu i strastvene poljupce. On je kasnije kupio za Patty zaručnički prsten kako bi ju zaprosio.

Zvonko se prišuljao Rasemi iza leđa te ju je prestrašio dok ga je čekala.

“Ja volim malo te djetinjaste igre, ja sam malo dijete… Zvonko mi je malo prirastao srcu, malo. Ali za početak dosta. Najviše mi se sviđa što je romantičan, kulturan, pristojan”, rekla je Rasema.

Zvonko će Rasemi dati drugu šansu

No, Zvonko nije bio baš entuzijastičan po pitanju njihove veze, a rekao je i kako sve više vidi razliku u godinama među njima.

“Ovo vrijeme što sam proveo odvojen od Raseme, došao sam do zaključka da što smo više zajedno, to smo dalje jedno od drugoga”, priznao je. Ipak, odlučio joj je dati još jednu šansu.

Olja je uvrebala priliku da se napokon osveti Draganu. Nabacila je seksi look i počela se je skidati nasred trga u Osijeku dok ju je on čekao.

“Ja sam Olja Croft i od sada si ti moja meta”, rekla je iznenađenom Draganu.

Olja treba još vremena

On je Olji za vrijeme ručka postavljao škakljiva pitanja.

“Jesi sumnjala u to da ću tebe izbaciti ili da ćeš ti biti moja odabranica? Iskreno”, kazao joj je.

“To je bila moja taktika, tako to funkcionira”, odgovorila mu je Olja te je priznala da je bila emotivno jako povrijeđena te da joj stoga treba vremena.

“Olja ima gotovo istu situaciju kao i ja. Mislim da ona još nije spremna za neke veze, ali i trenutno stanje između nas dvoje je takvo – oboje smo oprezni u svemu tome i ako nismo baš sigurni da je to to, ne otvaramo se baš”, rekao je Dragan.

