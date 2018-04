U Mučićima je jedino Monika imala prikladnu odjeću za rad u štali i sa životinjama, dok su Ines i Irena na sebi imale zadnje krikove mode.

Nakon fešti, koje su farmeri pripremili na svojim imanjima, buđenje nije svakom isto ‘sjelo’, no Vatroslavove djevojke željele su pokazati da ih ni čašica više ne može omesti u obavljanju seoskih poslova.

Uz jutarnju kavu cure su razmijenile dojmove o Vatroslavu, a Valentina je zaključila da je malo škrt. ‘Samo po ovoj izolaciji možemo zaključiti da je malo škrt. Znači, da dobije dijete i oženi se, što će dijete kada bude plakalo, svaku noć goste buditi?!’, objasnila je Valentina komentirajući izolaciju Vatroslavovih apartmana.

U Mučićima je tulum trajao do 2 ujutro, Ines i Irena su otkrile da je u jednom trenutku nestalo struje pa nisu znale gdje se Monika i Denis nalaze.



Jutro poslije tuluma, Ines se primila kuhanja, napravila i kolač, a obje su se zapitale gdje su Monika i Denis, no Monika je za to vrijeme hranila životinje. ‘Sve ženske moraju biti malo ljubomorne’, komentirao je Denis.

U pitoresknom Svetom Petru Čvrstec fešta je potrajala do 3 ujutro, no Ivona se već ujutro primila čišćenja kuhinje, kao i Dijana, dok su Nadin i Dario bili u štali. ‘Mislim da je Nadin najviše zainteresirana za mene, to sam shvatio po nekim stvarima’, samozatajno je komentirao Dario, dok je Dijana za to vrijeme objašnjavala Ivoni kako zna da je Ivona ta koja je najviše ‘zagrizla’ za Darija.

Za to vrijeme u Donjim Zdjelicama Hrvojeve djevojke uživale su na suncu uz kavu ‘liječeći’ se od noći prije. Hrvoje im je brzo objasnio da na selu nema ispijanja kave do 10 ujutro pa ih je brzo postrojio. ‘Prase nam je pobjeglo, moramo ga uloviti!’, rekao je, a iako im se to nije svidjelo, cure mu nisu proturječile. Ipak, problem je nastao već pri navlačenju gumenih čizama, kada su padali komentari poput ‘meni se ovo gadi’, no ni to Hrvoja pokolebalo.

U Čibači, kraj Dubrovnika Miljenko je bio zadovoljan svojim damama, koje su znale nahraniti životinje. ‘Koliko dobiješ jaja dnevno? Koliko koka imaš?’, sipala je pitanja kao iz rukava Margita, koju je ‘posjet’ kokama podsjetio na djetinjstvo, kao i Zorku i Maru.

Josipove djevojke imale su drugih preokupacija, onih koje im je zadala njegova mama Smiljana. ‘Ja sam sklona tome da naređujem jer me obitelj naučila tako, dok ja ne naredim, oni neće napraviti’, objasnila je mama Smiljana, što curama nije bilo drago.

‘Ja da rintam cijeli dan, a ona da uživa, e ne može to tako!’, vikala je Lucija dok se Nikolina branila da će prati suđe, a mama Smilja je dodala da će Valentina oprati i sve prozore. ‘Lucija je tvrdila da je nju zapao najteži dio posla, a ja sam prala frižider, što je teži dio’, kazala je Mirjana te zaključila da je Valentina dobro oprala prozore i da se može udati.

Darijeve djevojke morale su pokazati znaju li sa životinjama. ‘Kad sam čula da moram ići musti, odmah sam pomislila, kako ću ja to!’, rekla je Ivona, koja je jedina bila malo u strahu od koza.

‘Iznenadila sam se kako sam to dobro odradila s kozama budući da nikad nisam muzla nijednu životinju!’, ponosno je prepričala Dijana. ‘Mislim da je više mlijeka bilo po meni nego u tom lončiću!’, rekla je Ivona nakon što je probala pomusti kozu.

U Donjim Zdjelicama cure nisu baš bile zainteresirane za rad, naročito Lana, koja nije ništa radila dok su Sandra i Tanja čistile sijeno. Najgore im je, pak, bilo očistiti gnojivo. ‘Miris je za past u nesvijest, katastrofa, smrdi, dignuo mi se želudac!’, kazala je Tanja, a Lana je potpuno odustala od rada rekavši jednostavno da joj se ne da.

Sljedeći zadatak ipak im je godio jer ih je Hrvoje poslao da barkom pređu na otočić i potraže guščja jaja.

Iako su jedva doveslale u barčici, a da ne padnu u vodu, komentirale su da nazad ne idu. No, kada je Sandra postavila ultimatum i rekla svom farmeru da dođe po njih jer one ne idu natrag, sinula joj je nova ideja. ‘Ti skočiš tu, a ja ovdje!’, rekla je Sandra Hrvoju, pokazujući u jezerce, a on je prihvatio izazov.

‘Ja sam mislila da nema šanse da će se Hrvoje skinuti!’, komentirala je Tanja, no Hrvoje je skočio u hladnu vodu i doplivao do djevojaka te bacio Sandru u vodu, koja se nije uspjela skinuti! Za to vrijeme Lana i Tanja uspjele su šmugnuti u barku najbrže što su mogle te pobjeći na kopno.

U Mučićima je jedino Monika imala prikladnu odjeću za rad u štali i sa životinjama, dok su Ines i Irena na sebi imale zadnje krikove mode. ‘ Nitko do sada nije ovako sređen ušao u štalu!’, smijao se Denis pa je Ines dao kutu s grbom Armade, što ju je nerviralo budući da navija za Hajduk. Ipak, u čizmama za izlazak i roza krznenoj bundici, okopala je na kraju kokošinjac, no brzo je odustala. Nešto kasnije cure su komentirale da je Denis najviše štedio Moniku u seoskim poslovima aludirajući da mu se sviđa.

