[VIDEO] NAJVEĆI REALITY ZAVODNIK U REGIJI IMA NOVU METU: Neodoljiv, lud i degutantan; ‘Vodi ljubav preko ekrana’

Osim u ‘Zadruzi’, Filip je sudjelovao u realityjima ‘Farma’ i ‘Parovi’, a izbrojali smo čak 13 žena s kojima je izmjenjivao nježnosti pred kamerama

Filipa Đukića, natjecatelja treće sezone ‘Zadruge’, srpski mediji s pravom prozivaju najvećim reality zavodnikom. Osim što ga ukućanke smatraju najzgodnijim sudionikom, on iz tjedna u tjedna šokira gledatelje svojim ponašanjem.

NIJE ODOLJELA ČARIMA FATALNOG CRNOGORCA! U Zadruzi se tresu kreveti: ‘Ne mogu vjerovati da se ovo događa’

Taj je maneken i tattoo majstor počastio gledatelje brojnim akcijama ispod plahti, a izmjenjivao je nježnosti s Tijanom Ajfon, Ružicom Veljković, Dušicom Grabović, Jelenom Milošević Balerinom, Anđelom Veštica, Marijom Anom Smiljanić, Zoranom Stefanov, Milicom Kemez, Ivanom Šopić, Natašom Radan, Miljanom Kulić i Žižom Stojanović.

Početkom godine oborio je sve rekorde ‘Zadruge’ vrućim igricama s Natašom kada se satima nisu skidali jedno s drugog.

REALITY ZVIJEZDA OPTUŽUJE TAJKUNA IZ SESVETA: ‘Tražio me seksualne usluge’; Šarić se pravda: ‘Imala je zadnji stadij HPV-a’

No, posljednjih tjedana najviše se ‘hvata’ s jedinom Hrvaticom u ‘Zadruzi’ – Ivom Grgurić. Iako oni inzistiraju da nisu u vezi, to im ne smeta da pred svima izmjenjuju nježnosti i poljupce. “Joj, mučiš me. Napravio si mi kaos u glavi, a tek smo na pola realityja. Koliko si zaljubljen od 1 do 10?”, upitala je Iva Filipa nedavno, a on joj je odgovorio: “Lagana desetka”.

Sirove strasti

Osim po čestom mijenjanju djevojaka, Đukić je poznat kao poprilično slobodan mladić pa tako često urinira po setu ‘Zadruge’. Jednom je to učinio u pubu, nakon čega mu je Nataša Radan rukom očistila ‘alatku’ te je on legao pokraj nje. Ta je situacija toliko zgrozila gledatelje da su im preko društvenih mreža poručili da se testiraju na AIDS.

Svađa s bivšom djevojkom

Ne znamo hoće li se veliki zavodnik sada napokon skrasiti i je li zbilja zaljubljen, ali sigurno je da će to uzrokovati napetosti u kući.

Nedavno se tako Filip posvađao s bivšom djevojkom Mionom Jovanović zbog jako banalne stvari. Ona je ležala na dva jastuka, dok on nije imao nijedan pa joj je prišao i oteo joj ga.

“Konju! Nemoj mi se više obraćati, seljačino”, poručila mu je ljuta Miona. “Je*e preko ekrana”, samo je jedan od komentara njegovih obožavateljica i gledateljica Zadruge.