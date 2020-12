SRPSKA HIT SERIJA KOJU HRVATI OBOŽAVAJU: ‘Južni vetar’ je jedna od najguglanijih serija, evo gdje je možete pogledati

‘Južni vetar’ jedna je od serija koju ste najviše pretraživali na Googleu u 2020.

Dobro je poznata činjenica kako je serija “Južni vetar” postala ovogodišnji regionalni hit te je čak osvojila i nagradu FEDIS za najgledaniju seriju 2020., a sada novo priznanje dolazi od Googlea. Naime, Google je objavio popis serija koje su Hrvati najviše pretraživali u 2020., a “Južni vetar” se smjestio na visoko četvrto mjesto. Ipak, vaša Google pretraga sada može završiti jer ćemo vam otkriti gdje možete pogledati kompletnu prvu sezonu serije – odgovor je, naravno, na PLAY Premiumu.

Kritičari smatraju kako je “Južni vetar” produkcijsku letvicu dignuo visoko, po uzoru na svjetska mjerila, a u kombinaciji s odličnom glumačkom ekipom i specijalnim efektima ne čudi da je serija potaknula velik interes i oborila sve rekorde gledanosti.

Film koji je dobio nastavak u seriji

Nakon što je 2018. godine film “Južni vetar” osvojio publiku i pokupio brojne nagrade, došao je trenutak za nastavak, i to u obliku serije. Serija je odmah dobila brojne hvalospjeve, a radnja kreće tamo gdje je film stao – odlaskom Petra Maraša u zatvor. Prve četiri epizode zapravo su proširena verzija filma, a ostalih 10 prati radnju nakon filma.

Vijest o Maraševom (Miloš Biković) prijevremenom puštanju iz zatvora iznenadila je sve. Ipak, kao još veće iznenađenje ispostavi se Maraševa odluka o njegovom daljem životnom putu, koju on iznese Caru (Miki Manojlović) prilikom njihovog prvog susreta po izlasku na slobodu. Maraš pokušava napraviti balans u svom privatnom životu, no u tome mu ne pomažu ni nepovjerljivi i ozbiljno bolesni otac Lazar (Bogdan Diklić), a niti Sofija (Jovana Stojiljković), odlučna nastaviti život bez njega. Istovremeno, Maraš se trudi pokrenuti svoj vlastiti posao i odbija Baćine (Miodrag Radonjić) prijedloge da mu se pridruži u novim kriminalnim aktivnostima. Za to vrijeme crnogorski narkoklan, pod vodstvom ambicioznog Vaja (Ljubomir Bandović) nastavlja sa svojim sigurnim uzdizanjem na vrućem beogradskom asfaltu…

Brojne nagrade i priznanja

Serija je odmah privukla publiku te je na Međunarodnom festivalu drame i serija – FEDIS, osvojila nagradu “Zlatna antena” za najgledaniju seriju 2020. Odlična glumačka ekipa predvođena sjajnim mladim srpskim glumcem Milošem Bikovićem vratila se i u seriji. Izuzetak je jedino što je legendarnog Dragana Bjelogrlića u ulozi Cara zamijenio Miki Manojlović. Naime, zbog obaveza s drugom sezonom “Senka nad Balkanom”, Bjelogrlić je morao odbiti ulogu u seriji.

Kompletna prva sezona serije “Južni vetar”, koju ste najviše tražili na Googleu u 2020. možete pogledati ekskluzivno u osnovnom paketu PLAY Premiuma.