NAJMLAĐI PAR NAPUSTIO JE SHOW, A ONDA JE USLIJEDILO IZNENAĐENJE: Doris Pinčić i Boris Rogoznica ušli su u kuću!

Natjecatelji su trebali odgovoriti na 20 pitanja u šest minuta, a pomagale su im slike kao asocijacija na odgovor

Kandidati obavljaju jutarnje rituale i mogu biti ponosni što su na pragu finalnog ciklusa u zabavnoj emisiji “Superpar”. Ali jedan par neće to doživjeti. I dok Ratka i Gordon smatraju da su zasluženo tu gdje jesu, Daliborka i Matej su zabrinuti, a Nikolana je već odlučila: “Ako Daliborka i Matej budu u eliminacijama s Marijetom i Balcanom, dat ću narukvicu Balcanu i Marijeti”. No najmlađi par smatra kako to nije fer: “Nama je najpotrebniji taj novac jer je nama najteže od svih”.

Za doručkom su bili Nikolana i Marko te Ratka i Gordon. “Gordon i ja želimo ostaviti u finalu jači par, a ne slabiji”, rekla je Ratka, no Nikolana se ne slaže s tim. Balcano i Matej sjedili su vani i Matej mu je rekao kako može računati na njegov glas, no Balcano misli: “Ne mogu računati na njegov glas. Trudio se biti uvjerljiv, ali ništa od toga”. Mateju je iskreno rekao kako mu ne može obećati da će mu dati glas jer ne želi obećati nešto što se može promijeniti.

Pred natjecateljima je bio još jedan kviz u kojem su odgovarali na pitanja iz kulture, filma, sporta, umjetnosti, zemljopisa, glazbe… Trebali su odgovoriti na 20 pitanja u šest minuta, a pomagale su im slike kao asocijacija na odgovor. Uz to, bili su okačeni i podignuti te su se lagano spuštali u terarij u kojem su ih čekale – zmije! “Bez brige, nisu opasne, ne grizu – dave”, objasnio je Enis.

Prvi su na redu bili Nikolana i Marko te Ratka i Gordon. Strani akcijski film “Brzi i žestoki” pogodile su Nikolana i Ratka, kao i grad – Pariz. Poslovicu – tko pod drugim jamu kopa sam u nju upada pogodila je Ratka, a Nikolana i Marko pogodili su bend Kiss. Dječju pjesmicu nijedan par nije pogodio, ali zato jesu film “Policijska akademija”, kao i “Planet majmuna”.

Poslovice svima zadale glavobolje

Poslovicu – poklonjenom konju se ne gleda u zube, pogodila su oba para, kao i najpoznatiji ljubavni par – Romea i Juliju. Filmski klasik “Zameo ih vjetar” odmah su pogodili, no pojam “zlatni pir” rekli su samo Nikolana i Marko. Sport polo Nikolana i Marko pogodili su bez problema, kao i film “Gospodar prstenova”. Jelo sarmu pogodili su Ratka i Gordon, kao i pjevače – Olivera i Severinu. Državu Vijetnam Ratka i Gordon nisu isprve pogodili, no Marko je.

Poznati hrvatski trajekt Petar Hektorović pogodio je Marko, a Nikolana poslovicu – bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Hrvatski bend Parni valjak – pogodili su oba para. Enis se vraćao na pitanja koja nisu znali, tako su Ratka i Gordon pogodili pojam “zlatni pir”, nisu znali trajekt, ali imali su 19 odgovora! Nikolana i Marko nisu pogodili samo dječju pjesmicu “Ringe ringe raja”.

“Zadatak mi se ne sviđa zato što je znanje u pitanju, poslovice koje sam prvi put u životu čula”, rekla je Daliborka, a i ostalima nisu bile lake. “Bolje novac u ruci nego golub na grani”, samo je jedna od kombinacija koju je govorio Anton, a i Daliborki nije išlo: “Bolje golub na ruci nego grana”. Nijedan par nije pogodio poslovicu, a Anton je zaključio: “Bojim se da će nas vrabac koštati nominacije”. Daliborka i Matej imali su 18 točnih odgovora, Marijeta i Balcano 20, a Anton i Dolores 19.

Parovi s najmanje novca idu u eliminaciju

Kad je došao Enis, otkrio im je kako su Marijeta i Balcano odgovorili na 20 pitanja čak tri minute i 29 sekundi prije isteka vremena i dobili 5000 kuna. “Došli su do finala iako nisu bili jedan dobar dio s nama u kući”, komentirala je Dolores, a njezin partner i ona su superpar ovog ciklusa i moći će odabrati između dvije kuverte koje su ostale – mogli su birati par ostaje u kući ili poništiti nečiji glas. Parovi koji imaju najmanje novca idu u eliminaciju, a to su Daliborka i Matej te Ratka i Gordon.

I dok su Daliborka i Matej kukali nad vlastitom sudbinom, Dolores i Anton razgovarali su o Ratki i Gordonu – Anton smatra da je idealan trenutak da ih izbace, a Dolores se ne slaže s njim. “To što jede meso ne znači da nije čovjek”, branila je Dolores Gordona, koji je govorio Ratki: “Do danas dopodne svi su izjavljivali kako smo ti i ja superpar, da smo najbolji… sad ćemo vidjeti”.

Dolores i Anton odabrali su kuvertu i otišli razgovarati s nominiranima kako bi donijeli ispravnu odluku. “Pustit ćemo vama da vi odigrate kako mislite da trebate igrati. Probajte odigrati pošteno, to je sve što ćemo vam reći”, rekli su Slavonci, a Dolores se naposljetku rasplakala zato što nije znala da će joj tako biti teško. “Ne volim upravljati tuđom sudbinom”, komentirala je.

Daliborka i Matej oprostili su se sa svima

Nikolana i Marko narukvicu su dali Ratki i Gordonu, Marijeta i Balcano također, a Dolores i Anton objasnili su kako su Ratka i Gordon već sad superpar, a Daliborka i Matej to tek moraju postati pa su njima dali narukvicu. Dolores i Anton izvukli su kuvertu koja poništava jedan glas, a Anton je odlučio da će se poništiti Balcanov glas. Nominirani parovi u jednom su trenutku bili izjednačeni – u tom slučaju odlučuje novac, a kako Ratka i Gordon imaju više u banci, mladi par napušta kuću!

Ratka i Gordon biraju smještaj za zadnji ciklus – Nikolana se vraća u Server sobu, a Marijeta i Balcano u kampicu. Balcano smatra da bi bilo ljudski da su i Ratka i Gordon bili malo u kampici. Nikolana je plakala, a kad ju je Enis pitalo je li to zbog sobe ili zato što Ratka i Gordon ostaju, rekla je: “Plačem zbog svega toga i zato što sam vidjela da Dolores i Anton idu samo prema novcu”.

Enis im je potom najavio da im dolaze sada bivši supružnici Doris Pinčić i Boris Rogoznica, a Ratka je objašnjavala Nikolani kako je sve pogrešno shvatila. “Daliborki i Mateju dao je narukvicu kao podršku, a priču s kuvertom izveo je tako da mi ostanemo u kući”, objasnila je Ratka Antonov potez. Marka je zanimalo koga bi Anton spasio da je mogao, a on je rekao Daliborku i Mateja. “Meni je ovo bilo rješavanje konkurencije”, rekao mu je Marko. Daliborka i Matej zaključili su kako su puno naučili sudjelujući u showu, a potom su se pozdravili sa svima i napustili “Superpar”.

