NAJMLAĐA NATJECATELJICA IZNENADILA: Komentirali njene godine, a onda svima zatvorila usta i prešla u vodstvo

Visoke ocjene za Lucijinu večeru: ‘S obzirom na njezine godine, sve je bilo savršeno’

Najmlađa kandidatkinja koprivničko-križevačkog tjedna, 21-godišnja Lucija, bila je današnja domaćica u ‘Večeri za 5 na selu’, no s obzirom na to da živi u velikoj obitelji i često kuha – nije imala veliku tremu i željela je pokazati što sve zna. Pripremila je jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Sitni zalogajčići, glavnog jela Smotano savršenstvo i deserta Čizika na visokoj nozi, pozitivno iznenadila ostale kandidate, dobila 37 bodova i prešla u vodstvo.

Domaćica je dočela goste s aperitivom i iznenađenjem – članice folklora zaplesale su za dobrodošlicu, a među njima bila je i Lucijina sestra, koja je bila odjevena u bosansku nošnju odakle potječe obitelj domaćice. Gostima se doček jako svidio, nazdravili su za dobar provod, a potom i zaplesali kolo.

Kandidati su očekivali da će za predjelo jesti pitu od krumpira ili sira zato što im je Lucija pričala o tome, no domaćica je iznijela bruskete. „Iskreno, ništa naročito, ali fino je ona to servirala“, rekla je Jasminka koja je dodala da je malo razočarana što nije probala pitu. „Meni je bilo ukusno i fino, ali je to dosta jednostavno“, zaključio je Dražen, a slično su razmišljali i ostali.

Dražen je malo pomogao Luciji servirati glavno jelo – teleću roladu s krumpirom, povrćem i zapečenim šampinjonima. „Probala sam tu gljivu, ali kao da jedem spužvu“, rekla je Bernardica koji nije ljubiteljica ni teletine. „Bilo je šareno, bilo je krumpira, šampinjona, ukusno začinjeno, bilo je dobro“, rekao je Kristijan, a Jasminka je pohvalila domaćicu za trud.

Došao je red na cheesecake u čaši, a svima se svidjelo kako je to Lucija servirala. „Opet taj mljeveni keks s maslacem, opet taj neki sir, krema pa šumsko voće, standard“, komentirali su Dražen i Jasminka, Kristijanu je bilo ukusno i svidjelo mu se što je malo kiselkasto. Svima je keks u kolaču bio previše tvrd pa je Jasminka komentirala: „Ili loša kvaliteta maslaca ili neiskustvo, neka panika“, a Bernardica zaključila: „Ja ću ga ostrugati, koliko god bilo teško.“

Nakon poklona na red je došlo iznenađenje – Lucijina prijateljica odsvirala im je nekoliko pjesama na violini, a Dražen ju je pratio pjesmom. Lucija je za svoju večeru dobila sljedeće ocjene: Jasminka joj je dala desetku i dodala kako je sve bilo savršeno s obzirom na to da je domaćica tako mlada, Kristijan se odlučio za devetku – jedina zamjerka mu je desert, ostalo je bilo odlično, Bernardica je dala desetku jer joj je sve bilo fino bez obzira na to što ne jede neka jela, a Dražen je dao ocjenu osam jer mu je keks u desertu bio pretvrd.

A što za završnicu križevačko-koprivničkog tjedna priprema Bernardica te tko će kući odnijeti 5000 kuna – ne propustite pogledati u novoj epizodi kulinarskog showa ‘Večera za 5 na selu’ od 20 sati na RTL-u