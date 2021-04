NAJČUDNIJI KRAJ OSCARA U POVIJESTI: S reakcijom voditelja Joaquina Phoenixa na Hopkinsovu pobjedu sprda se cijeli internet

Većina prognostičara je pokojnog Chadwicka Bosemana vidjela kao favorita za osvajanje nagrade, što je moglo osigurati emotivno finale večeri. No, to se nije dogodilo

Holivudski veteran Anthony Hopkins osvojio je Oscara za najboljeg glumca – za svoju izvedbu u filmu “Otac”, postavši tako najstariji pobjednik ikad. No, samo proglašenje i činjenica da glumac uopće nije prisustvovao ceremoniji u nedjelju navečer, ispisali su povijest na najnezgodniji način koji se može zamisliti.

Hopkins, međutim, nije bio ondje da preuzme nagradu, koja je prvi put u povijesti Oscara, stavljena na sam kraj televizijskog prijenosa, nakon što je “Nomadland” pobijedio kao najbolji film, a Frances McDormand kao najbolja glumica.

Voditelj Joaquin Phoenix morao je prihvatiti nagradu u ime Hopkinsa, pružajući potpuno nagao i čudan zaključak najneobičnije ceremonije dodjele Oscara u modernoj povijesti.

Nejasno je zašto je najbolji glumac predstavljen posljednji, iako je većina prognostičara pokojnog Chadwicka Bosemana (“Crno dno Ma Rainey”) najavljivala kao favorita za osvajanje nagrade, što je moglo osigurati emotivno finale večeri.

Zapravo je Hopkins već osvojio nagradu BAFTA za najboljeg glumca u filmu “Otac”, ali njegova pobjeda na Oscarima još uvijek predstavlja jedno od najvećih iznenađenja noći.

Ovo je Hopkinsov drugi Oscar

U dobi od 83 godine, Hopkins je najstariji dobitnik glumačkog Oscara ikad, premašivši rekord koji je postavio Christopher Plummer, kada je s 82 godine osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca u “Početnicima” 2011. godine.

Ovo je Hopkinsov drugi Oscar. Njegov prvi, također za najboljeg glumca, bio je za jednu od najznačajnijih uloga u povijesti filma, onu Hannibala Lectera u filmu “Kad jaganjci utihnu” 1991. godine. Uključujući “Oca”, Hopkins je šest puta bio nominiran za Oscara, pa tako i prošle godine za najboljeg sporednog glumca u filmu “Dvojica papa”.

‘ZEMLJA NOMADA’ POKORILA OSCARE: Uzeli zlatne kipiće u tri prestižne kategorije; Anthony Hopkins svojim Oscarom srušio rekord

Zajedno s Hopkinsovom pobjedom, “Otac” je osvojio i najbolje adaptirani scenarij, a nominiran je i za najbolju fotografiju, najbolju sporednu glumicu za Oliviju Colman, najbolju montažu filma i najbolji dizajn produkcije.

“Otac” je redateljski prvijenac Floriana Zellera, koji je također osvojio Oscara za adaptaciju vlastite predstave s Christopherom Hamptonom.

Hopkins je bio nominiran s Rizom Ahmedom (“Zvuk metala”), Bosemanom (“Crno dno Ma Rainey”), Garyjem Oldmanom (“Mank”) i Stevenom Yeunom (“Minari”), što je prvi put u povijesti Oscara da većina od nominiranih za najboljeg glumca nisu bili bijelci.