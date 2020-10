MODERNI GURU I CRO DANCE ZVIJEZDA ODLAZE U ‘VEČERU ZA 5 NA SELU’: Osim kuhanja, Nikita se bavi tarotom i iscjeliteljstvom

Mirjam se prijavila u show kako bi upoznala nove ljude, ali i promovirala zdravu prehranu te vegetarijansku kuhinju

RTL-ov kulinarski show seli se u Rijeku i okolicu, gdje će petero zanimljivih kandidata pripremati nešto modernija jela. Naime, svi kandidati vode iznimno zdrav i aktivan život te su ili vegani ili vegetarijanci. Riječki tjedan bit će poseban po mnogočemu, stoga ne smijete propustiti nove epizode!

Riječku pjevačicu i glumicu Nikolinu Ivošević Nikitu (50) nije potrebno previše predstavljati s obzirom na to da je ona “žarila i palila” Hrvatskom dance scenom tijekom devedesetih te je poznata po svom raskošnom vokalu. Glazbom se bavi preko 30 godina, a preko deset godina je glumila u kazalištu Komedija. Osim što voli pjevanje, ples i glumu, Nikita obožava kuhati pa se zato prijavila u show “Večera za 5 na selu”, ali i kako bi promovirala vegansku prehranu. Osim navedenih zanimanja, Nikita se bavi tarotom i iscjeliteljstvom. Ova zanimljiva i pomalo ekscentrična umjetnica svojim će gostima prirediti nekoliko iznenađenja za večerom, stoga se taj show nikako ne smije propustiti!

Spomenka Marković (66) je umirovljenica koja vodi vrlo aktivan i zdrav život. Obožava duge šetnje, a ponekad čak voli hodati bosa po prirodi te voli plesati. Kroz život je vodi optimizam, a duhovnost joj je iznimno važna, baš kao i zdrava prehrana. Spomenka promovira koncept sirove hrane, a na njezinom se dnevnom jelovniku nalazi isključivo svježe voće, povrće i orašasti plodovi pa će na tome biti fokus i na njezinoj “Večeri za 5 na selu”. Ne preferira termički obrađenu hranu, ali probat će sve što joj ostali natjecatelji riječkog tjedna serviraju na tanjuru.

Mirjam Lazzarich (19) je najmlađa natjecateljica u riječkom tjednu “Večere za 5 na selu”, no to ne znači da ima najmanje iskustva u kuhinji. Naime, ova devetnaestogodišnjakinja po struci je kuharica pa je to čini velikom konkurencijom. Mirjam obožava eksperimentirati s jelima i novim receptima te ne voli primiti kritike na račun njezinih specijaliteta. Kad ne kuha Mirjam se opušta uz prakticiranje joge, meditaciju ili ples, a jako joj dobro ide crtanje i slikanje portreta i krajolika. U RTL-ov kulinarski show se prijavila kako bi upoznala nove ljude, zabavila se, ali i promovirala zdravu prehranu te vegetarijansku kuhinju.

Željko Đorđević (39) bi se mogao nazvati i nekom vrstom modernog gurua koji se vodi motom – u zdravom tijelu je i zdrav duh. On je fizioterapeut, kiropraktičar, instruktor joge i duhovni iscjelitelj, a zdrava prehrana i vođenje aktivnog i zdravog načina života smatra prioritetom. Za sebe kaže da je “pravi lav u horoskopu” jer voli biti u pravu. U show se prijavio kako bi široj publici prezentirao svoj način života te informirao gledatelje o važnostima zdravog duha i zdravog tijela.

Irena Softić (50) se bavi iznajmljivanjem apartmana, a uz to se bavi uređenjem interijera te zna popraviti gotovo svaki kvar u kući ili stanu. Obožava djecu i životinje te, kao i većina natjecatelja u ovom tjednu, puno pažnje posvećuje zdravoj prehrani i zdravom načinu života. Irena je također vegetarijanka pa će se ovotjedna ekipa vrlo brzo sprijateljiti jer imaju puno zajedničkih interesa. U “Večeru za 5 na selu” se prijavila iz vrlo jednostavnog razloga – da iskusi nešto novo, upozna nove ljude i da se dobro zabavi!

