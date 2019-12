MNOGIMA JE BILA NAJLJEPŠA U ŽIVOTU NA VAGI, A SADA: ‘Po prvi puta u životu sam kupovala odjeću na ženskom odjelu…’

‘Osjećam se prekrasno i ženstveno. Sretna sam osoba, evo kupila sam čak tri para traperica’

”Ja nikada do sada nisam kupila nijedan odjevni predmet na ženskom odjelu, svi su bili na muškom, i to najveći brojevi. I ne samo majice, već i hlače. No, tu je bio isto problem jer su mi sve hlače bile predugačke pa sam često morala ići na prekrajanje”, otkrila je Mirna Posavec, koju su mnogi proglasili najljepšom kandidatkinjom četvrte sezone Života na vagi za RTL.

Pobjednica među nefinalistima svojom novom jaknom i hlačama pohvalila se i na instagramu.

”Osjećam se prekrasno i ženstveno. Sretna sam osoba, evo kupila sam čak tri para traperica i to s visokim strukom!”, sretna je Mirna koja će se za proslavu Nove godine počastiti haljinom

„Bit će mi to četvrta haljina u životu i bit će crvene boje, decentna, duga i uska da istaknem svoj novi struk i sve obline koje su bile do sada skrivene ispod viška kilograma”, oduševljena je Mirna koja u 2020. planira i završiti studij.

”Uz fakultet, tu je i vježbanje, a cilj mi je do ljeta izgledati kao trenerica Maja, pa ćemo vidjeti”, zaključila je Mirna.