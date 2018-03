MIA NEGOVETIĆ U ŽIRIJU TREĆE SEZONE ‘ZVJEZDICA’: ‘Ne znam kako ću se snaći, ali znam da ću biti pravedna’

Pobjednica prve sezone glazbeno-natjecateljskog showa pozornicu će zamijeniti sudačkim stolcem gdje će ravnopravno s ostalim članovima žirija birati nove pjevačke nade.

Počinje treća sezona RTL-ovog glazbenog talent showa u kojem će se natjecati djeca do 16 godina, a u potrazi za novom hrvatskom Zvjezdicom sudjelovat će i sjajna Mia Negovetić, koja će se sada okušati u ulozi članice žirija.

“Jako sam sretna što ću se vratiti u studio za koji me vežu prekrasne uspomene. Ne znam kako ću se snaći u ulozi člana žirija, ali znam da ću biti pravedna u ocjenama, a od kandidata ne želim očekivati ništa osim da uspiju pokazati ono najbolje što imaju za pokazati”, otkrila je Mia koja sebe prvenstveno vidi kao produženu ruku kandidata u žiriju jer je i sama bila na njihovom mjestu.

“Znam točno kako će im biti i koliko će im značiti to da znaju kako je jedna od njih sada u žiriju. Prije samog nastupa savjetovala bih im da duboko udahnu prije izlaska na pozornicu i stvarno pokušaju donijeti pjesmu na najbolji mogući način, a na tremu trebaju u potpunosti zaboraviti. Naravno da će biti situacija kada svi neće moći proći jer je takva emisija i unaprijed mi je žao onih koji će ispasti, ali glavu gore, tu ne staje svijet”, kazala je pobjednica prve sezone ‘Zvjezdica’ koja je u tom showu svojim glasom zaslužila titulu prave male glazbene dive, a u konačnici i titulu pobjednice. Nakon toga, njezini uspjesi su se samo nastavili nizati, a Mia je pravi primjer toga da se dobar glas zaista daleko čuje.



Oduševila glasom

Ova prva ‘Zvjezdica’ svojom je obradom Beyonceine pjesme Listen, koju je pjevala u finalu showa, stekla veliku popularnost diljem svijeta te je gostovala I u američkom showu ‘Little Big Shots’ čiji su autori popularni Steve Harvey i Ellen DeGeneres. Nakon toga, Mia je nastupala na mnogim događanjima, otpjevala duete s raznim hrvatskim glazbenicima te je čak održala i vlastiti koncert, a sve to ju je dovelo do današnjeg dana kada se može ponositi sa svojim prvim singlom ‘Trouble’ koji je izašao prije nekoliko dana, a nastao je u suradnji s Danom Richardsom, pozantim gitaristom megapopularnog benda One Direction. Osim toga, ova talentirana mlada glazbenica još sudjeluje i u mjuziklu ‘Magic Musical’ za koji se uvijek traži karta više.

Mia priznaje kako se njezini snovi zaista ostvaruju te se raduje svim novitetima koje joj budućnost donosi, a za sve one koje u njoj vide vlastiti uzor ima jedan koristan savjet.

“Treba ići korak po korak i biti realan s ciljevima. Ne treba pod svaku cijenu ići po karijeru i zaboraviti na sve ono lijepo što ionako imamo”, zaključila je Mia koja je unatoč raznim angažmanima I dalje ostala prizemna petnaestogodišnjakinja.

Treća sezona ‘Zvjezdica’ počinje sa snimanjem, a kako će se Mia Negovetić snaći u sudačkoj fotelji gledatelji će uskoro vidjeti samo na RTL-u!