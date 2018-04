MATT LEBLANC OTKRIO ODVRATAN DETALJ SA SNIMANJA ‘PRIJATELJA’: Ova priča nije za one slabog želuca

Glumac je tek naknadno saznao što se dogodilo tijekom snimanja scene s Rachelinom pitom. Nitko mu to nikad nije rekao.

Matt LeBlanc, najpoznatiji po ulozi Joeyja Tribbianija u hit-seriji Prijatelji, otkrio je u showu Grahama Nortona jedan vrlo odvratan detalj sa seta.

Riječ je o ‘situaciji’ koja se dogodila tijekom snimanja epizode The One Where Ross Got High iz šeste sezone. U njoj se zalijepe dvije stranice kuharice pa Rachel napravi kombinaciju deserta i mesnog jela. Ross i Joey su glumili da uživaju u piti kako bi joj pružili potporu.

Joey zapravo uživa u Rachelinoj splačini pa uzme i dio s Rossova tanjura, no kada je Matt kasnije saznao što je pojeo, život mu se zgadio.



U stvarnosti su glumci jeli pitu od banana i šlaga, što nije bio nikakav problem. Problem je bio u tome što se Ross u jednom trenutku tijekom jela počeo smijati pa je prekinuto snimanje. Ross je u tom trenutku pljunuo hranu na tanjur. Matt to nije vidio nego je samo nastavio jesti jesti iz njegova tanjura kada su se kamere ponovno upalile.

Tek je kasnije saznao što se dogodilo, kada su gledali bloopere.

Najgore mu je bilo, kaže, što mu nitko nije rekao.