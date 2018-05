Tema pete emisije showa Ženim sina? bili su izleti, a svaki kandidat smislio je ponajbolji način za još bolje upoznavanje s djevojkama.

Kandidati su u petoj emisiji odveli svoje djevojke na izlete. Dok su se dvojica kandidata, Marko i Adnan, odlučili na odlazak u toplice, Elvis je u avanturističkom duhu odveo djevojke na kampiranje, a Igor je pak svoj savršeni izlet zamislio u kućici u Zagorju. No, u Igorove planove uplela se majka Marica koja je u vikendicu došla s posebnim poklonom za djevojke – narodnim nošnjama.

„Evo djevojke, da vas ja sada obučem onako kako sam i ja prošla dok sam se udavala“, kazala je Marica konačno došavši na svoje.

„Ja se nisam iznenadila, to sam od njegove mame mogla i očekivati“, kazala je Josipa, a Višnja je dodala kako očekuje da će do kraja dana naučiti plesati kolo.



„Pojma nisam imao. Ovo mi je iznenađenje, a cure neka se zabavljaju s mojom mamom“, rekao je Igor prepustivši djevojke mami.

Da kod mame Marice nema labavo, djevojkama je bilo jasno kada im je dala zadatak da do sljedećeg puta kada će se vidjeti moraju izvesti jedan goblen, a ona i otac Drago su im pokazali kako se to radi.

„Zabava i gobleni, to mi je tako nespojivo, to je dosadno. To je za starije žene koje su već u godinama“, nije oduševljena bila Hanny, kao ni Josipa koja je dodala: „Sva sreća da sam u ovom vremenu, a ne u prošlom jer nikako se ne bih snašla.“

Za razliku od njih, natjecateljici Višnji se zadatak mame Marice jako dojmio: „Skužila sam da je totalna stres terapija. Mislim da kad sezona krene da ću na posao dolaziti s goblenima za smirivanje.“

Nakon dana provedenog u narodnim nošnjama i u vezu goblena, djevojke su odahnule kada se na vratima pojavio Igor.

„Ovo je show! Super im stoje nošnje i baš sam oduševljen“, komentirao je te ih potom odveo na jahanje.