MARKOVE DJEVOJKE DOBILE NOVU KONKURENCIJU: ‘Otkud sad ova, tko je ona, što radi tu, što hoće, zašto je došla?’

Nakon što je mama Merima Adnanu u igru ponovno vratila Tamaru, a mama Elanoris svom sinu Elvisu Nikolinu, jutro u kući Sandalića započelo je poprilično burno – za vrijeme doručka mama Ana se pojavila s novom djevojkom.

Maria Nina Flanjek bila je u Adnanovom timu, no na nagovor mame Merime, Ana ju je uzela u tim svoga sina. Dolazak nove konkurencije šokirao je djevojke, a svoje iznenađenje nisu mogle sakriti.

„Otkud sad ova, tko je ona, što radi tu, što hoće, zašto je došla?“ zbunjena je bila Dragana, a Marija Folnožić je kazala: „Nadam se samo da neće s njim spavati, to je sve.“

Zbunjenost i strah na licu djevojaka primijetio je i Marko priznavši kako je posebno uživao u tom trenutku.

„Kada sam vidio izraze njihovih lica kako su blenule, bio sam oduševljen. Taj moment bio mi je fantastičan. Uživao sam u tom momentu dok ona ulazi unutra“, rekao je mami. Hoće li djevojke prihvatiti Mariu Ninu te kako će se Marko postaviti u novoj situaciji, ostaje nam za vidjeti.

Tamara šokirala Adnana

Šokantno je bilo i kod Adnana, a novo neugodno iznenađenje ponovno mu je priredila Tamara odvevši mamu na estetski zahvat pomlađivanja. „Adnan je meni rekao da sam ja umjetna, ali ne znam što mu to znači. Jedva čekam vidjeti kako će Adnan reagirati“, izjavila je Tamara koja se ovime željela mami Merimi odužiti za to što ju je vratila ponovno u show, a njegova reakcija bila je kako je i pretpostavila.

Iznenađenja su se nanizala i kod trećeg kandidata, Elvisa. Nakon što mu je Nikolina na romantičnoj večeri poručila da je mamin sin, zbog nevremena propao mu je plan da ode na spoj sa Stankom, pa su se zatvorili u brodsku kabinu. Za razliku od njega koji je zaključio da u Stanku ima povjerenje i sigurnost, Stanka ipak nije pronašla neke međusobne sličnosti.

„Meni Elvis u životu konkretno ne može ništa ponuditi, osim ljubavi i pažnje, a od ljubavi i pažnje se ne živi. Živi se od novaca, ambicije koje ja trenutno ne vidim da on ima“, istaknula je.

Igoru se tulum obio o glavu

Kandidat Igor odlučio je djevojke odvesti kod sebe doma na tulum, a već sutradan požalio je zbog te odluke.

„Mislim da moram priznati da je dovođenje cura kući bila velika greška. Ono kad sam vidio jutros je show! Kad bih vam rekao što se sve događalo, morao bih vas ubiti“, priznao je Igor kojega je najviše iz takta izbacilo to što je sam morao čistiti stan nakon burne noći, dok su djevojke ležale na kauču i dolazile sebi.

„Zaflekani zidovi, strgani krevet, njihova nonšalantnost dok ja čistim i ne trzaju, to govori puno o njima“, kazao je Igor. Djevojke su se jako dobro zabavile na tulumu, a Višnja je priznala kako je u jednom trenutku sve otišlo u krivom smjeru, dok je Hanny malo zasmetalo što je Igor ‘skakao’ oko Josipe.

„Cijelu večer plešeš s njom, maziš je, onak kak, kaj glumiš?“, zaprepaštena je bila Hanny te naposljetku dodala: „Dalo bi se živjeti s Igorom, ali trebalo bi tu napraviti brdo korekcija. Ali da sam spremna, spremna sam se boriti za njega!“

Josipa: ‘Brak je pitanje vremena’

Zadavši Loredani, Višnji i Hanny zadatak da očiste stan te pripreme sve za roštilj, Igor je odlučio povesti Josipu u šetnju sa svojim psima te malo porazgovarati s njom.

„Josipa je jako inteligentna cura i pametno razmišlja, međutim ima jednu onu drugu stranu koja je totalno kontra svemu tome. Ne znam kako bih nazvao, neću je nazvati vulgarna, ali baš nije ni prepristojna“, istaknuo je Igor i zaključio: „Njoj erotika, pažnja drugih ljudi jednostavno odgovara i to je ok, nismo svi isti. Njoj to paše, meni ne paše. Nije mi jasna, ne mogu je svrstati negdje, jer kao da su dvije podvojene ličnosti u njoj.“

Za razliku od njega, Josipa uopće ne dvoji. Kaže kako je Igor njezin tip muškarca te sa sigurnošću potvrđuje: „Mislim da bi mogli biti u vezi, a brak je samo pitanje vremena.“