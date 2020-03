STRASNI POLJUPCI S HAKIJOM NEKE SU ZGROZILI, PALE SU I UVREDE, ALI MARIJANA TVRDI: ‘Evo, neka stoji da sam se ja zaljubila!’

Voditeljica Marijana upitala je Hakiju što se dogodilo s Marijanom, ali ona je odlučila ispričati svoju priču

Jučer su farmeri upoznali svoje ”zlatne djevojke”, a brzi spojevi nastavili su se i večeras.

Farmer Valter Krastić upoznao je Anitu Mokos iz Zagreba. ”Zgodan, visok, vitalan, lijepo građen, lijepe plave oči…baš po mom ukusu”, komentirala je Anita Valtera. Valtera je najviše zanimalo od kuda su njegove kandidatkinje, a one su komentirale da je farmer markantan i ljepši uživo nego na TV-u. ”Malo sam imala tremu i ostala sam zatečena jer je ljepši ovako uživo nego na videu”, rekla je jedna kandidatkinja. Za razliku od njegovih dama, Valter je bio šutljiv, no njima je ovakav još zanimljiviji.

Najmlađi farmer Josip Tratnjak dočekao je svoje djevojke i počeo ih propitkivati čime se bave, gdje žive i koji su im hobiji. I dok je jedna djevojka otkrila da joj je hobi volontiranje u pučkoj kuhinji i pomaganje potrebitima, nešto mlađa se pohvalila da joj je hobi šminkanje, što je mladog farmera iznenadilo. Josip se odmah pohvalio svojim disco-plesom pokazujući pokrete curama, ali djevojke nisu bile zadovoljne njegovim glazbenim ukusom – narodnom glazbom. No, kad je pred Josipa stala Martina, odmah joj je priznao da je samo nju čekao te je pohvalio da uživo izgleda još ljepše. ”Martina mi je favorit, jako mi se svidjela, voli sve što i ja, još je samo moram naučiti plesati”, zaključio je Tratnjak.

Pali prvi poljupci

Nakon brojnih razgovora došlo je vrijeme da se farmeri i njihove odabranice opuste na tulumu, a brzo se otkrilo i da među kandidatkinjama farmera Mire Vojvodića ima i ljubomore. Naime, Miro je Ireni napravio prsten od špage, a kad je to vidjela Blaženka, shvatila je da bi njegova gesta mogla biti ozbiljna. ”Morat ću se više potruditi oko njega”, komentirala je.

Dušan Golubovac otkrio je da se na tulumu družio sa svima, ali jednim je okom budno pratio što rade i s kim se druže njegove djevojke. ”Ivanka mi je jako privlačna, ali je užurbana i jedva je pratim. Malo ostanem sa strane i ne uspijem pohvatati sve konce”, nasmijao se na svoj račun Dušan.

Dok su jedni plesali, drugi nisu gubili ni sekunde. Farmer Hakija Špago zaplesao je s Marijanom Črlenec, no u jednom trenu plesni je par izmijenio strasne poljupce. Sve je to vidjela druga Hakijina kandidatkinja koja je kazala da to tako rade k***. ”Marijana se odmah spanđala s njim da bi došla do finala. Ja nisam osoba koja ide muškarcu u krilo, time se ponosim. Dajem priliku muškarcu da priđe meni”, objasnila je svoj stav Perka Klobučar.

”Mislim da se ta doza emocija poklopila i to je to”, otkrio je Hakija svoje mišljenje o kandidatkinji Marijani te dodao da za poljubac i nije potrebno upoznavanje. ”Poljubac je sasvim prirodna stvar. Ja ne osjećam nešto posebno, ali ne isključujem da se u budućnosti neće dogoditi nešto više”, objasnio je Hakija, a Marijana je rekla da je, za razliku od Kanade, gdje je išla kod farmera Srećka napraviti show, sada zaljubljena. ”Evo, neka stoji da sam se ja zaljubila, eto, to je to, neka stoji!”, rekla je Marijana, koja je završila s Hakijom u sobi iza zatvorenih vrata.

Martina je komentirala da je s mladim Josipom provela tri sata pričajući, a on je zaključio da se u nju zaljubio. ”Za dobre stvari treba vremena”, sigurna je Martina.

Jutro nakon tuluma djevojke su se okupile za stolom. ”Ja sam mu pokušala prići, ali vidjela sam da se povezao s Marijanom pa sam se povukla”, otkrila je Perka zašto nije pričala s Hakijom. ”Moja privatnost je moja privatnost i ne kanim je dijeliti ni s kim”, rekla im je Marijana.

Voditeljica Marijana upitala je Hakiju što se dogodilo s Marijanom, ali ona je odlučila ispričati svoju priču. ”Obukla sam pidžamu i išla spavati, a svoju sobu sam iznajmila drugim djevojkama”, rekla je Marijana, a Hakija je izjavio da se lijepo naspavao.

”Spavali smo u istoj sobi, ali spavati skupa i u istoj sobi nije isto”, pokušala se obraniti Marijana od zadirkivanja ostalih kandidatkinja. ”Možeš li se zamisliti na Hakijinoj farmi trajno?”, pitala je voditeljica kandidatkinju Marijanu. ”Naravno!”, rekla je Črlenec. ”Vrlo hrabro”, rekao je Hakija i dodao da je malo ubrzala s nekim zaključcima.

Eliminacije

Martina je komentirala da je Josip već zaluđen njom, a ona još nije sigurna što bi osjećala.

Došlo je vrijeme eliminacija, kod svakog farmera ostat će po tri djevojke, a one koje idu kući dobit će cvjetne narukvice.

Led je probio Hakija, a cvjetnu narukvicu dao je na kraju Perki uz objašnjenje kako je očekivao da će mu prići nakon što su se upoznali. ”To sam pretpostavila. Nisam osoba koja stane pred lika, sjeda mu u krilo i ide spavat’ s njim da bih došla do finala”, zaključila je Perka te dodala da se kandidatkinja Marijana ponaša ‘kurvasto’.

Dušan je odlučio kući poslati Nadin. ”Ipak nije treća sreća”, rekla je ona. Valter je odlučio da dalje ne ide Anita. „Stekla sam dojam da on više voli vitkije nego krupnije žene. Mislim da je tu malo površna osoba, ali što je – tu je”, rekla je.

Kao najmlađi farmer, Josip Tratnjak imao je točan broj kandidatkinja pa je ovaj put bio pošteđen izbacivanja.

Kako će proteći susreti ”zlatnih djevojaka” i farmera te hoće li neki od njih promijeniti mišljenja o do sada viđenim kandidatkinjama, gledatelji će otkriti već sutra od 21 sat na RTL-u.