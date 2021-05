Farmer iz Buzeta kaže da ne želi izgubiti djevojku u koju se iskreno zaljubio

Dolazak Marijanove djevojke s Tajlanda u sinoćnjoj epizodi showa ‘Ljubav je na selu’ iznenadio je gledatelje, a posebno kandidatkinje Bahru i Maru. One su paru koji se mjesecima nije vidio dale malo vremena kako bi donekle nadoknadili izgubljeno vrijeme, piše RTL.hr.

“Želim da se osjećaš ugodno u mom domu, možda će to jednog dana biti tvoj dom”, rekao je Marijan djevojci i dodao: “Želim se oženiti tobom”.

MARIJANU NA ROĐENDAN DOŠLA DJEVOJKA, BAHRA I MARA U ŠOKU: ‘Zaljubljen sam u nju, mislio sam da je više neću vidjeti’

Poslije je priznao da se u Tajlanđanku koju je upoznao preko Facebooka iskreno zaljubio. “Nemam riječi kojima bih to mogao opisati. Kad je ljubav prava, onda ti to srce kaže. To sam primijetio i ne želim izgubiti tu ženu”, rekao je Marijan.

Farmerova djevojka priznala je da joj je nedostajao i da je sretna što je s njim u Buzetu.

“Znam da sam se zaljubio drugi put u životu kako treba jer mi srce govori da je to ona prava”, zaključio je Marijan.

Podsjetimo, misteriozna dama pojavila se na farmerovom kućnom pragu za njegov rođendan. Upoznali su se prije snimanja showa na društvenim mrežama i našli u Budimpešti, a nakon toga su proveli nekoliko dana u Buzetu. No, zbog brige za djecu i koronavirusa Marijanova djevojka odletjela je natrag u svoju zemlju i nije znao hoće li ju više ikada vidjeti.

Tajlanđanka se pojavila na njegovu kućnom pragu, što ga je ganulo do suza. “To je rođendan svih rođendana”, rekao je Marijan.

