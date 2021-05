MARIJAN JE NAJAVIO SVADBU, A OLJA I DRAGAN SU SE PORJEČKALI NASRED RIJEKE: ‘Ostavljam te ovdje’

Rasema i Zvonko otišli su na izvor rijeke Une gdje su imali romantični piknik

Show “Ljubav je na selu” bio je pun neočekivanih obrata, a među nekim kandidatima pale su i teške riječi.

Rasema je muku mučila jer se morala odlučiti između Zvonka i Josipa. “Danas moram donijeti tešku odluku i moram zaista biti još jača”, rekla je.

Josip je bio uvjeren da će on napustiti njenu farmu jer je priznao da ima djevojku, i ispostavilo se da je bio u pravu. Zvonko je, pak, zamjerio Rasemi jer je tvrdila da se u životu vodi srcem, no to mu nije pokazala, piše RTL.hr.

POVRIJEĐENA MARIJANA OČITALA BUKVICU NEVENU NAKON ŠTO JU JE POSLAO KUĆI: ‘Tebi treba lutka za napuhavanje’

“Ja sam spremna njemu pokazati povjerenje”, kazala je Rasema te je priznala kako ga je testirala da vidi na što je on spreman. Ona i Zvonko spremaju se za svoje romantično putovanje.

Povrijeđena Marijana

Neodlučni Neven se na izletu odlučio da će s farme izbaciti Marijanu. Suočio se je s djevojkama licem u lice te im je priznao što im se kod njih ne sviđa. Marijanu je to povrijedilo, pa mu je “očitala bukvicu”.

“Ne treba tebi ni radnik, ni žena… Treba ti lutka na napuhavanje”, kazala je.

Povrijeđena Samanta ju je nakon toga nazvala pokvarenom.

“Dugo više mi se sviđala Marijana, ali presudili su Samantini poljupci. To me vjerojatno privuklo…”, priznao je Neven.

Marijan je Patty i Bahru odveo u stari grad Buzet.

“Bahra, meni je jako drago da smo se upoznali… Bila si jako razumna i to mi se jako sviđalo jer sam ja izabrao svoju ljubav”, kazao je te je otkrio kako bi izabrao Bahru da nije upoznao Patty.

Marijan je najavio vjenčanje

“Jako sam sretna što napuštam ovog trenutka tvoju farmu, s obzirom da sam upoznala veliku sreću i ljubav koja se u toj sreći rodila, koju sam ja dobro raspoznala”, kazala mu je Bahra.

Marijan je u Patty prepoznao svoju srodnu dušu te je najavio njihovo vjenčanje.

“Volim te i želim da si sa mnom cijeli život. Želim te oženiti, čim prije moguće. Stvarno te volim. Ne želim plakati, ali pun sam emocija. Sretan sam što sam te našao. Ne događa se svaki dan da muškarac nađe ljubav tako kasno nakon što je izgubio voljenu osobu. Ali spreman sam dijeliti ostatak života s tobom”, rekao je.

Rasema i Zvonko otišli su na izvor rijeke Une gdje su imali romantični piknik. Njih dvoje zaključili su da je nabolje da se njihov odnos razvija prirodno i spontano.

Neven i Samanta uživali su u romantičnim trenucima i poljupcima.

Olja je najavila osvetu

“Ne mogu vidjeti svoje oči, ali koliko vidim, svijetle mi drugačije, tu je i osmijeh… Veselim se našem daljnjem odnosu, kamo će nas odvesti. Sad kad smo se zagrijali, vidjet ćemo hoće li se tu stvoriti brak ili samo veza. Ali ako će sve biti kako treba, vjerojatno bi mogao biti i brak”, kazao je Neven i Samantu je poveo na put u gepeku.

Olja i Dragan odabrali su Kopački rit kao svoju romantičnu destinaciju. Odlučili su se za vožnju u kanuu, a ubrzo je počela rasprava između njih dvoje.

RASEMA JE NAPOKON ODLUČILA KOGA ĆE POVESTI NA ROMANTIČNO PUTOVANJE: ‘I ja sam isto sretna’

Olja ga je poprskala veslom, a Dragan joj je naredio da izađe iz kanua. Ona nije imala drugog izbora osim da ga posluša, pošto je bio uporan.

“Da je on u nekoj šali ili na neki drugi način meni rekao: ‘Olja, ti si mene smočila, hajde sad lijepo izađi iz čamca’. Ne! On je mene ucijenio, a ja ne podnosim ucjene”, kazala je Olja.

“Ostavljam te ovdje”, rekao joj je Dragan te je vožnju u kanuu nastavio sam. Olja mu se zbog toga odlučila osvetiti.

Sve o showu ‘Ljubav je na selu’ čitajte i gledajte na RTL.hr-u.