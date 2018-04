U prvoj epizodi showa Nove TV, Ženim sina? gledatelji su upoznali prva dva kandidata, Marka Sandalića i Igora Bjeloševića, koji su u potragu za onom pravom krenuli – sa svojim majkama, Anom i Maricom.

Kandidati su dolaskom u luksuznu vilu dobili priliku upoznati sedam zanimljivih djevojaka, a nakon održanih spojeva morali su donijeti odluku, kojih šest djevojaka će krenuti s njima u avanturu života, a koju će djevojku eliminirati.

Po dolasku u dvorac, djevojke su najprije imale priliku upoznati – majke. Ana i Marica krenule su u obilazak pažljivo odmjerivši svaku kao potencijalnu djevojku svoga sina. Dok je majka Ana bila nešto suzdržanija, majka Marica nije se libila uputiti par kritika.





„Ti si odmah sve pokazala na prvu? To baš ne bi bilo..“ poručila je mladoj Vinkovčanki čija joj se odjevna kombinacija nije svidjela te kasnije obrazložila: „Katastrofa! Ovo nije prezentacija! To nije to! Nije me toliko strah jer vjerujem u Igorovu zdravu pamet!“

Nakon što su majke vidjele koje se djevojke natječu za naklon njihovih sinova, uslijedili su kratki spojevi tokom kojih su unutar samo nekoliko minuta djevojke pokušale impresionirati svog kandidata za čije se srce natječu. Spojevi su bili poprilično zanimljivi i dinamični, složili su se kandidati, a najteže od svega bilo im je odabrati koju djevojku će odmah poslati kući.

Video pogledajte OVDJE.

Dok je Markov odabir bio ekspresan te je izbacio Ljljanu, Igor se poprilično mučio s odlukom koju djevojku eliminirati. Najprije je odlučio suziti izbor na tri djevojke, Loredanu, Renatu i Dittu, da bi na koncu odlučio da je Ditta ta koja neće krenuti s njim u avanturu.

„Ispala sam jer smatram da kod Igora veliki utjecaj ima mama i to što je ona prokomentirala da imam tek 22 godine i da si još stignem naći ljubav. Još sam mlada, život ide dalje“, kazala je Ditta, dok je Ljljana, izjavila: „Najvjerojatnije se prestrašio starije gospođe. Mami Ani i Marku bih poručila da kad već biraju, da izaberu onu pravu!“