‘MAMINI SINOVI’ OD 24. KOLOVOZA NA RTL-U: Nova humoristična serija adaptacija je kultnog australskog sitcoma

Mamine sinove pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21 sat te jednoj epizodi petkom u 21 sat na RTL-u

Briljantne nastupe istaknutog kazališnoga glumca i TV zvijezde Andrije Miloševića gledatelji trenutno prate u hvaljenom sitcomu „Andrija i Anđelka“ na glavnom kanalu RTL-a, a od 24. kolovoza uživat će u njegovoj maestralnoj interpretaciji u humorističnoj seriji „Mamini sinovi“ – i to u dvostrukoj epizodi od ponedjeljka do četvrtka u 21 sat te jednoj epizodi petkom u 21 sat na RTL-u!

U starom beogradskom luksuznom stanu sa svojom voljenom majkom, udovicom Rozalijom Rosom Popović (Svetlana Bojković), živi taksist u svojim četrdesetima Milentije Beba Popović (Andrija Milošević), koji se može „pohvaliti“ dvama fakultetima koje nije završio i propalim brakom. Mama Rosa ima i starijeg sina Mihajla Mišu Popovića (Nenad Jezdić), na kojeg je beskrajno ponosna. Miša je uspješan doktor plastične kirurgije koji je, za razliku od brata, siguran u sebe i samodopadan te ga sve žene u njegovu životu naprosto obožavaju – od njegove majke, supruge Jole do svih žena u njegovoj okolini. A kad god se učini da će se Beba ipak odvojiti od majke i pronaći svoj životni put, Rosa glumi izgubljenu, nemoćnu staricu.

U roli Rozalije Popović našla se legendarna glumica Svetlana Bojković, čija je karijera započela sredinom 60-ih godina prošlog stoljeća, a gledatelji je možda najbolje poznaju iz kultnih filmova poput „Pas koji je voleo vozove“, „Pozorišna veza“ te serije „Bolji život“, gdje je glumila Emiliju Popadić. Osim sina Milentija zvanog Beba, Rosa ima i Mihajla Mišu, kojeg tumači poznati Nenad Jezdić, glumac koji je ostvario zapažene uloge u filmovima „Čitulja za Eskobara“, „Čarlston za Ognjenku“, „Tri palme za dve bitange i ribicu“… te brojnim hvaljenim serijama od kojih je najnovija „Senke nad Balkanom“. U ostalim ulogama našle su se Vanja Milačić („Vratit će se rode“) kao Joka, koja teško prihvaća Mišinu nevjeru, a utjehu pronalazi u zdravom životu i jogi, te Sloboda Mićalović („Ubice mog oca“), kao bivša Bebina supruga Nina koju Beba ne može zaboraviti.

U produkciji Fresh productiona i Blekbuk d.o.o., odnosno Zorane Popović i Filipa Đorića, ovu hvaljenu seriju režirao je Vladimir Aleksić koji je s Marijanom Čulić Vićentić napisao i scenarij te je zapravo adaptirao kultni australski sitcom „Mother and Son“. Taj se sitcom diljem svijeta, pa tako i na hrvatskim ekranima, prikazivao u razdoblju od 1984. do 1994. godine, a popularnost mu ne jenjava ni danas. Uvijek neiscrpna tema od odnosu majke i sina kroz niz urnebesnih situacija i zapleta prati kako roditeljsko kormilo stalno mijenja kapetana, no jedno je sigurno – nije lako naći ženu kad živiš s majkom.

Zašto muškarci misle kako imaju samo jednu sigurnu ljubav – ljubav svoje majke provjerite u novoj humorističnoj seriji „Mamini sinovi“ od ponedjeljka do četvrtka u čak dvije epizode koje počinju u 20 sati te petkom u 21 sat samo na RTL-u!