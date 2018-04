MAMA MARICA PRIJETILA KOPRIVAMA RENATI, ALI NIJE TU STALA: ‘Po godinama bi je prije dala suprugu nego sinu!’

Osebujni kandidati još osebujnijih majki započeli su avanturu upoznavanja djevojki. Dok su se neki kandidati odlučili na opuštena druženja u prirodi, neki kandidati su djevojke podvrgnuli raznim testovima. Uzbudljiva druženja donijela su niz različitih emocija, od smijeha, adrenalina, prvih simpatija, pa čak i do bijesa i plača.

Prvo veliko druženje Igor je zamislio na Sljemenu, ali pod uvjetom da se djevojke same moraju popeti do vrha gdje ih je on dočekao s roditeljima.

„Vrlo se lako ovdje izgubiti, impresioniran sam!“ , kazao je Igor uzbuđeno. No, čini se kako nisu sve djevojke sklone planinarenju. Uz najbolju volju da dođe do vrha, Renati je, kako je kazala, pozlilo te se vratila i na vrh dovezla s taksijem, što se nikako nije svidjelo Igorovim roditeljima, a još manje kada je na ručak stigla, prema riječima majke Marice – neprikladno odjevena.

Uslijedile su opaske s majčine strane, no Renata se nije dala. „Ni moja tetka, ni moj otac ni moja obitelj mi ne govore kako da se oblačim, pa ne možete ni vi!“, odbrusila je Renata mami Marici, dok je Igor svađu šutke promatrao iz prikrajka.



„Izraz moga lica tijekom govora moje majke prema Renati je govorio sve. Ne da mi je bilo neugodno, nego mi je bilo vrlo bed. Da se sad toliko obukla pogrešno da se drami, ne, ali to je moja mama, neka se upozna s njom odmah u startu, bez glume neke. Renata, kada je vidjela Josipu i da ju je moja mama špotala, mogla je zbrojiti dva i dva i ne se tako obući.“ objasnio je Igor, a mama Marica je dodala: „Takva snaha mi baš ni ne treba. Nije se ponašala kako treba, malo je provocirala, ja sam pokazala da to tako ne ide i tu smo stali. Po godinama bi ju prije dala suprugu nego sinu.“

Izgleda kako Renati ovo druženje nije bio jedan od boljih dana, a hoće li u nastavku pustolovine vatra između snahe i nevjeste se rasplamsati, ili će pak zakopati ratne sjekire, ostaje nam za vidjeti. „I tata je rekao da mora šutjeti. Svi šute, a ja ne moram. Bit će samo gore i gore. Ja neću ostat nikome dužna, pa neću ni Igorovoj mami.“, zaključuje Renata.

Nakon izleta na Sljeme, Igor je iskoristio priliku kako bi neko vrijeme proveo sam s Hanny te ju je odveo na Gornji grad kako bi ju impresionirao zagrebačkom panoramom po noći. „Tu mi je bio tako sladunjav, nisam ga zamišljala da je takav.“, primijetila je Hanny, a Igor je zaključio: „Privlačno kod Hanny je ono što imamo zajedničko, to su motori, vrsta glazbe, motorijade kojima se jedno i drugo posvećujemo. Imamo tih nekih bitnijih točaka koje nas povezuju.“