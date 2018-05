MALENI FRANK SINATRA RAZNJEŽIO ŽIRI ‘ZVJEZDICA’: ‘Ti si jedan nestvarni lik na ovoj sceni, bravo zlato’

U četvrtoj epizodi Zvjezdica prolaz u polufinale zaslužilo je troje od deset natjecatelja, a oni su Martin Kosovec, Lucija Delić i Dinela Kazalac.

Na pozornici popularnog RTL-ovog showa u subotu navečer svoj je talent pokazalo ukupno deset kandidata i svi su redom bili odlični, što znači da stručnom sudu nije bilo nimalo lako. Žiri je bio toliko oduševljen i neodlučan da je čak petero kandidata dobilo po pet glasova te su borbu za prolaz nastavili a capella.

Maleni Frank Sinatra, pravog imena Martin Kosovec, raznježio je članove žirija, koji mu nisu mogli odoljeti te je prvi zaslužio prolaz u polufinale.





„Ti si nas kupio tom pjesmom, tvoja duša je baš neka topla duša, lijepa duša koja nam prija i godi nam slušati te. Ti si jedno drago biće i ostani na tom tragu jer ti dobro ide“, kazao mu je Enis Bešlagić s kojim se slažu i njegove kolege, a Zdravko Šljivac je kratko i jasno nadodao: „Ti si jedan nestvarni lik na ovoj sceni, bravo zlato!“.

Lucija Delić svojim je posebnim glasom uvela publiku i žiri u jedan bajkoviti svijet, što se posebno dopalo Indiri Levak, koja za nju ima samo riječi hvale.

„Kakva je to raskoš u voalu, to je nešto neviđeno! Ti si tu emociju tako lijepo predala i stvarno smo uživali, a sve je izgledalo bajkovito i predivno. Naježila sam se a to je dobar znak“, priznala joj je Indira te su se svi složili da i ona prolazi dalje.

Treća natjecateljica, koja odlazi u polufinale je Dinela Kazalac, koja je energičnim i dinamičnim nastupom kupila glasove žirija.

„Iako u početku nije bilo sve točno, od sredine pjesme ti si naprosto ubila i bila si točna, fantastična! Od sredine pjesme postala si druga pjevačica, bilo je savršeno i hvala ti na tome“, izjavio je Luka Nižetić, a njezinu je kvalitetu prepoznala i Indira.

„Tu je strast, odlična dinamika i to volim čuti, razvalila si i to mi se sviđa“, otkirla je popularna pjevačica.