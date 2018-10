MAJA MILIŠIĆ NAKON DVOBOJA NAPUSTILA FARMU I PORUČILA SVOM PROTIVNIKU: ‘Matej, nisi muškarac!’

Maja je odabrala dvoboj izdržljivosti, u kojem je Matej bio bolji

Maja Milišić treća je farmerica koja je napustila Farmu. Maja kao druga duelistica mogla je birati ili dvoboj izdržljivosti ili pak dvoboj znanja, a izabrala je dvoboj izdržljivosti u kojemu su ona i Matej morali u objema rukama, vodoravno od tijela, što duže držati kantu u kojoj je bilo po litru vode. Matej se pokazao izdržljivijim i pobjedom si osigurao ostanak na farmi i imunitet idućega tjedna.

„Muškarac nisi Matej i to je to. To je sve što imam za reći“, poručila je Maja Mateju na što joj je on odgovorio da svatko igra igru, pa tako i on.

Prije nego li je napustila farmu, Maja se obratila svojim farmerima. „Što da vam kažem? Držite se ekipa, sve znate, volim vas sve i nedostajat ćete mi svi. Vidimo se nekom drugom prilikom“, kazala je Maja i postavila Kristinu za gazdaricu u idućem tjednu. „Uopće mi nije drago što sam gazdarica jer nisam htjela da Maja izađe. Jedno je igrati pošteno, a ovo je bilo baš nisko i nepošteno, pa onda ćemo tako nastaviti igrati“.

Jasmin bio dobar gazda

Nakon što je Maja napustila arenu, uslijedilo je sijelo farmera. Kao i nakon svakog završetka tjedna, farmeri su podvukli crtu te prezentirali voditeljima koliko čega imaju te koliko je farma napredovala. Jasmin, kao ovotjedni gazda rekao je da na štednoj knjižici imaju 150 dukata, a Mia i Drele su primijetili kako se na njihovim dnevnim menijima uopće više ne vidi meso.

„Slabim, nemam energije, kopnim kao snijeg u proljeće“ , komentirao je Srećko bezmesne obroke. Farmeri su ocjenjivali kako je Jasmin vodio farmu te je od svih farmera dobio palčeve gore, odnosno potvrdu da je bio dobar gazda.

Kada je sijelo završilo, farmeri su se uputili u kuću, a nešto kasnije došli su im i glazbenici kako bi se farmeri opustili, no izgleda, nije svima bilo do zabave.