MAJA JE PRVA DUELISTICA: ‘To sam na neki način i htjela, sutra ću reći svoju odluku’

Kristina ju je zamolila da nju odabere za drugu duelisticu, no Maja je rekla da nikome ne želi ništa obećati

U devetom tjednu Farme na izboru prvog dualista Maja je dobila pet šibica od farmera, a Ozren tri te je tako Maja postala prva duelistica. Prije odabira, Ozren je mislio da će on dobiti najviše šibica te je to malo i priželjkivao.

„Očekujem da ću dobiti najviše šibica. Nekako bih se tamo malo odmorio“, rekao je Ozren.

Čini se da je Štefičina šibica poljuljala cijelu situaciju jer je sada odabir drugog dueliste u Majinim rukama, a Kristinini planovi su se pomrsili. Maja je iz kućice za sluge i sluškinje preselila stvari u duelističku kućicu. Kristina ju je zamolila da nju odabere za drugu duelisticu, no Maja je rekla da nikome ne želi ništa obećati te da nikome neće reći koga će odabrati sve do odabira drugog duelista. Kristina je iznervirana cijelom situacijom pustila i suzu te Jurici i Ozrenu rekla: „Ako želiš imunitet, eto ti imunitet, samo me izaberi!“

„Zadovoljna sam jer sam ja postala prvi duelist. To sam na neki način i htjela“, rekla je Maja te dodala: „Čekat ću sutra trenutak dok ne uđem u kuću s Drelom i onda ću reći svoju konačnu odluku jer meni se isto na neki način ide doma, a i ostaje mi se i bori mi se, pa ću razmisliti malo više“. Koju odluku će donijeti Maja ne propustite doznati u sutrašnjoj epizodi Farme.