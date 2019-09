MAJA IZ ‘GOSPODINA SAVRŠENOG’ PRIZNALA DA SE SMATRA ZVIJEZDOM: ‘Tajna je kako sam zamislila parfem, a moje bi kreacije bile dostupne svima’

Ambiciozna Maja kaže kako bi se zbog ljubavi bila spremna preseliti i u drugu državu, no njezini prijatelji nisu ni znali da ide u show

Maja Đukanović, kandidatkinja druge sezone showa “Gospodin Savršeni”, svoj je osebujni karakter otkrila već prvu večer u showu, kada se uzrujala zato što je Ena Rahić bila na spoju s Mijom, ali i zato što, kako je objasnila, laže da je iz Sarajeva, a zapravo je iz Varoša.

Špijunirala Miju i Emily

Nakon što je Ena ispala iz showa, Maja se usredotočila na druge kandidatkinje pa je tako, primjerice, tijekom spoja Mije i Emily izašla iz sobe i špijunirala ih… A koji će joj biti idući potez kako bi se približila Miji, doznat ćemo već idućeg tjedna.

GOSPODIN SAVRŠENI POČASTIO JAVNOST NOVIM FOTOGRAFIJAMA: Skinuo majicu i pokazao nabildano tijelo u teretani

No prije toga Maja je u intervjuu za RTL TV otkrila nešto više o sebi, svojim motivima za ulazak u show te kako i gdje se vidi nakon njega.

“U show sam se prijavila iz znatiželje, da vidim hoćete li me zaista kontaktirati, a i imala sam viška slobodnog vremena”, objasnila je te otkrila kakav je tip muškarca privlači. “Visok, crn, šarmantan… Karakterno; iskren, pametan i zagonetan”, objasnila je i dodala kako se i sama iznenadila kad je “pala” na Miju već nakon prvog susreta. “Pukla sam!” ponavljala je simpatična Sarajka ispred kamere.

Voljela bi imati svoj parfem

A na pitanje bi li voljela postati zvijezda, Maja je kratko i samouvjereno odgovorila. “Ja jesam zvijezda.” Ipak, ne skriva kako bi jednog dana voljela imati svoj parfem i liniju odjeće. “Tajna je kako sam zamislila parfem, a moje bi kreacije bile dostupne svima, jedino bi ljudi trebali imati osjećaj za scenski nastup i običan svakodnevni styling”, otkriva.

GOSPODIN SAVRŠENI O NAJBOLNIJEM TRENUTKU U ŽIVOTU: ‘Nakon toga sam se usmjerio na posao i postao vatrogasac’

Trenutačno radi kao medicinska sestra i fizioterapeutska tehničarka, a na pitanje je li zadovoljna svojim dosadašnjom postignućima, direktno odgovara: “Nisam, želim napredovati. Nikad nije dovoljno!”.

Ambiciozna Maja, koja je djetinjstvo provela igrajući se s prijateljima u obližnjem parku blizu svog doma u Sarajevu, kaže kako bi se zbog ljubavi bila spremna preseliti i u drugu državu. No njezini današnji prijatelji nisu ni znali da ide u show! “Nitko nije znao, samo obitelj. Mama je bila oduševljena, a brat ravnodušan”, rekla je.

Ne voli nepravdu

Maja za sebe kaže da je temperamentna i tvrdoglava, ali i da ju je teško izbaciti iz takta kao što se dogodilo u prvoj epizodi showa “Gospodin Savršeni”, kad je došlo do tenzija s Enom.

“Iako sam temperamentna, treba me dovesti u to stanje da ružno reagiram zato što držim do sebe”, kaže te dodaje kako je mogu razljutiti neočekivane situacije. “Ne volim nepravdu, ali naučila sam biti flegmatična”, kaže. “Ali me zato uvijek može razveseliti pametan smisao za humor”, dodaje.

Na pitanje po čemu se ističe u odnosu na druge kandidatkinje te koji je njezin glavni adut u showu, odgovara: “Dovoljno je da se pojavim, a moji aduti su šega, šala, osmijeh”, kaže Maja koja vjeruje kako konkurentice mogu biti istodobno i prijateljice u jednom ovakvom showu.

BARBARA OPLELA PO NUŠI: ‘Njezin ego ne može podnijeti da neka druga cura priča kako joj je bilo s Mijom’

Kakvo će joj ovo ljubavno iskustvo biti, doznat ćemo tijekom idućih tjedana, a Maja je u jednu riječ sažela kakva su joj dosadašnja ljubavna iskustva nisu bila za pohvalu. Show “Gospodin Savršeni” pratite od ponedjeljka do četvrtka u 20 sati na RTL-u!