MAHIR KAPETANOVIĆ MIKROFON ĆE ZAMIJENITI KUHAČOM: ‘Nisam vješt u slatkim jelima, tu sam malo kao izvanzemaljac’

Mahir do sada nije kuhao pred žirijem, no kaže kako se nema čega bojati

U ponedjeljak u 20:45 počinje nova sezona “Tri, dva, jedan – kuhaj!”, a među natjecateljima je i Mahir Kapetanović. Kreativnost je njegovo drugo ime, a glazba najveća ljubav pa je tako sreću okušao i u jednom glazbenom showu.

A kad ne pjeva, Mahir rado kuha. Je li to dovoljno da prođe audicijsku fazu u “Tri, dva, jedan – kuhaj!” gledatelji će tek saznati.

Glazba je vaša velika ljubav. Otkud onda ljubav prema kuhanju i kako to da ste se odlučili prijaviti u show?

Glazba, zapravo, nazvao bih to kreativa, to je lifestyle tako i sama improvizacija koja se zove život. Kuhanje je upravo meni uvijek došlo kao toplice, ljudima je obično glazba hobi i ljubav, opuštanje, ja sam to pronašao u kuhinji.

Jedan dan smo producent Rejhan i ja radili na mom albumu i u pauzi na piću mi je rekao: ‘Mahire, svaki put kad ti dođem ti meni skuhaš svakakve delicije, toliko uživaš u tome, prijavi se na neki show da te ljudi upoznaju kao čovjeka i kroz kuhinju, van glazbe’. Meni je odmah zazvonilo.

Jeste li pratili i prijašnje sezone i što mislite o žiriju, odnosno bojite li se njihovih komentara?

Kako sam stalno po studiju, samo kradom pogledam na TV, škicnem… Tako da sam upoznat s emisijom dobro i pratio sam koliko sam stigao. Meni je žiri upravo jedna od čarolija showa tako da su oni puno utjecali na moju odluku o prijavi.

Zapjevati pred ljudima, glumiti na kazališnim daskama, voditi programe i glazbene showove sam prošao, ali kuhati pred ljudima i za takve znalce – to nisam bome. Ali nemam se čega bojati, bit će sigurno prpa u nekim trenucima, ali kao što moja majka uvijek kaže: ‘Ubung macht den meister’, što bi značilo, ponavljanje je majka znanja.

Koju hranu volite pripremati, što se najčešće nađe na vašem meniju?

Kažem da sam rekreativni entuzijast u kuhinji tako da pokušavam širiti znanje i iskustvo novim delicijama. Najčešće zabrijem na jedno jelo poput woka, tortilja, pečenja i onda sljedećih deset dana samo to radim, tako nekako naučim najbolje. Nešto što obožavam spremati su morski specijaliteti, no nisu mi često na meniju.

Kad ste počeli kuhati, od koga ste učili i sjećate li se što ste prvo skuhali?

Odrastao sam uz moju Nanu (baku) koja bi svaki dan radila ručak za svakog tko dođe i uz to još pjeva sevdah. Otac je mesni tip pa sam škicao kako on to radi, majka ima svoje tajne jer je i radila u kuhinji, a imala je takvu majku, moju Nanu, domaćicu. Brat je izrastao iz studentskog majstora u pravog gurmana jer je putovao po svijetu i donosio tajne drugih kultura, tako da sam nekako proizvod svoje obitelji. Kameleon.

Svoj prvi izlet u ozbiljnije delicije sam imao na zimu 2012. kada je palo puno snijega, majka je imala puno posla u svojoj radionici, a ja sam upalio Mozarta, zapalio kamin, uzeo čašu vina, čitao knjigu i odlučio sam napraviti piletinu u umaku od vina i šampinjona s rižom u pećnici, a bilo je još priloga.

Tada sam prvi puta kuhao van standardnih tjestenina, šnicli, sendviča, ali tada sam prvi puta dobio i ozbiljne pohvale, što me ubacilo u svijet kulinarstva.

Postoji li neka namirnica koju ne volite? Ili neka vrsta hrane?

Nije baš da ne volim, ali nisam toliko vješt u slatkim namirnicama, tako da sam tu malo kao izvanzemaljac, ali se divim ljudima koji tako mogu kreirati.

Vegetarijanac ste. Koliko dugo i zašto?

Nisam jeo četiri godine meso, jaja i ribu jesam. Ne bih rekao da sam vegetarijanac bio nego više slušam svoje tijelo i savjest i u jednom trenutku mi je godilo. Moram priznati da ću se sigurno vratiti u taj svijet jer sam tada tek otkrio kako alternativna hrana može biti laganija, ukusna, zdrava i šarenija. No trenutno jedem meso.

Kažete da glazba ide jako lijepo s kuhanjem. Znači li to da vjerujete da ljubav ide kroz želudac?

Pjevanje ide kroz dijafragmu i abdomen, zapravo se koristi sve što imate za ponuditi, tako to ide i s kuhanjem. Već sam ranije svoju Nanu spomenuo koja je to dvoje spojila u moje djetinjstvo. Apsolutno, ljubav ide kroz želudac.

